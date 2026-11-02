日本前AV女優浜崎真緒（濱崎真緒）在上個月31日於香港尖沙嘴私人會所表演時被人下藥，緊急送醫搶救後驗出4種毒品反應。而今（2）日她也於X發文還原超恐怖過程，表示喝完柳橙汁口味的雞尾酒時，看到底部有東西，原以為是果肉，沒想到過了40分鐘到1小時，開始打碟後突然感到意識模糊，身體漸漸開始僵硬，然後記憶就中斷，「當我醒來時，已經躺在救護車裡了。」
浜崎真緒今日發文還原被下藥過程，她先向外界道歉，表示給大家添了麻煩，「這完全是我自己疏忽大意造成的，非常感謝大家的關心！」並透露正在醫院接受治療，意識已完全恢復，下午看完精神科，若狀況可以就可出院。接著她提到當天狀況，表示在第二場演出前喝了幾杯好像是柳橙汁口味的雞尾酒，雖然看到底部有混濁東西，但以為是果肉就放鬆警戒。
浜崎真緒喝完身體僵硬 失去意識送醫搶救
接著過了40分鐘到1小時，浜崎真緒開始打碟，不料意識漸漸變得模糊，打碟過程中還用那杯飲品跟其他人碰杯，但在碰完杯後，她的身體開始僵硬，「我的腿、手臂，整個身體都動不了了，之後我的記憶就中斷了。當我醒來時，已經躺在救護車裡，顯然我的癲癇發作了。」所幸在醫護人員緊急搶救下，她逐漸恢復。浜崎真緒也反省自己，表示是自己的疏忽與自滿造成，因為一直在國外旅行，變得太過放鬆。
浜崎真緒在醫院被驗出4種毒品，「醫生告訴我情況極度危險。」就算到了醫院、意識已恢復，浜崎真緒依然感到焦慮、恐懼與痛苦，「卻又無法理解為什麼會這麼痛，我只是不停地重複著那種糟糕的感覺。」她也感謝外界幫她分享這件事，並喊話要讓更多人知道，指出自滿才是真正敵人，強調一定要喝自己打開的飲料，就算只離開一瞬間，也要馬上換一杯。
首次接觸毒品 浜崎真緒：感受到恐怖與危害
這次也是浜崎真緒第一次接觸毒品，「我親身感受到了毒品的恐怖和危害。」並為了沒有下個受害者，將會盡全力提高公共意識，與預防毒品相關工作。她透露出院後會向警方提供證詞，全力配合調查，也感謝關心她的所有人。
資料來源：浜崎真緒X
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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浜崎真緒喝完身體僵硬 失去意識送醫搶救
接著過了40分鐘到1小時，浜崎真緒開始打碟，不料意識漸漸變得模糊，打碟過程中還用那杯飲品跟其他人碰杯，但在碰完杯後，她的身體開始僵硬，「我的腿、手臂，整個身體都動不了了，之後我的記憶就中斷了。當我醒來時，已經躺在救護車裡，顯然我的癲癇發作了。」所幸在醫護人員緊急搶救下，她逐漸恢復。浜崎真緒也反省自己，表示是自己的疏忽與自滿造成，因為一直在國外旅行，變得太過放鬆。
浜崎真緒在醫院被驗出4種毒品，「醫生告訴我情況極度危險。」就算到了醫院、意識已恢復，浜崎真緒依然感到焦慮、恐懼與痛苦，「卻又無法理解為什麼會這麼痛，我只是不停地重複著那種糟糕的感覺。」她也感謝外界幫她分享這件事，並喊話要讓更多人知道，指出自滿才是真正敵人，強調一定要喝自己打開的飲料，就算只離開一瞬間，也要馬上換一杯。
首次接觸毒品 浜崎真緒：感受到恐怖與危害
這次也是浜崎真緒第一次接觸毒品，「我親身感受到了毒品的恐怖和危害。」並為了沒有下個受害者，將會盡全力提高公共意識，與預防毒品相關工作。她透露出院後會向警方提供證詞，全力配合調查，也感謝關心她的所有人。
資料來源：浜崎真緒X
皆さんお騒がせしてます💦 本当に自分の不注意でやられてしまいました。 そして、沢山連絡ありがとうございます！ 今香港の病院で治療中でして、意識もはっきりと戻り着々と回復に向かっております！ 午後から精神科のお医者さんにも見てもらえるみたいで何事もなければ退院できそうです！ Xでは自分からなにも発信してなかったので 大まかに説明すると 香港のハロウィンイベントにDJとして参加させてもらい、その後にまた他の場所に移ってまたDJする予定だったのですが 2件目のDJ前にオレンジジュース味のカクテル？みたいなショットを2杯ほど口にしました。 この時にショットグラスの底には確かに何かが濁っていて溜まっていたのですが私がてっきりオレンジジュースの果肉なのかなとか思いだいぶ油断してしまっていました。 その後40分〜1時間？ほど経ってDJを開始し、この時はまだお酒飲んで楽しい😆状態でした。 その後DJ開始してからは記憶が少し曖昧なのですが、目がひどく乾く感覚があったのを覚えています。そのあとにまたDJ中にお客さんと、例のオレンジジュースで乾杯したのですが、飲みきってすぐに私の体が硬直し始めました。足も腕も体が全部動かなくなってそこから記憶はありません。 気づいたら救急車にいました。 痙攣を起こしていたそうです。 そこからは病院の方がすぐに処置してくださり、無事に今この文章が書けてます。 本当に自分の不注意と油断でした。海外には行き慣れていると、すっかり安心しきっていました。 病院にて薬物検査で4項目に陽性反応出ていたそうで、とても危険だったと病院にも言われました。そして病院についてからは意識も戻っていたのですが、すごくすごく不安で不安で辛くて辛くて、でもその辛い理由もわからずひたすらしんどいしんどいと言ってました。 沢山取り上げていただきありがとうございます。拡散するべきだと私も思いました。 本当に油断は禁物です。少しでも異変を感じたのにまあ大丈夫でしょうと自分を過信してしまいました。皆さんがコメント欄で仰ってる通り、自分で開封したもの、そして少しでも席を立ったりして飲み物が放置された状態が少しでもある時は飲み物は取り替えましょう。それか、自分の飲み物は自分で常に持っておきましょう。 今回の件で、私は人生で初めて薬物というものに直面しました。そして、その恐ろしさと害悪を身をもって痛感しています。今後は、二度と私のような被害者を出さないためにも、薬物乱用防止（禁毒）の啓発や注意喚起を、自分にできる形で少しでも多くの人に発信していきたいと考えています。 今後退院をしてからは現地の警察の方と聞き取り調査が始まるので、この件は私の口から発信するのはこのツイートで最後にさせてもらいます！ 皆さん本当に沢山の心配と温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の言葉にとても救われています。 まずはしっかり体を休め、現地の警察にも協力して手続きを進めてまいります。 また元気な姿で皆さんの前でDJができるよう、しっかりと回復に専念します。皆さんも海外や夜のイベントの際は、どうかくれぐれも気をつけてくださいね！
— 浜崎真緒® - DJ Mao - Mao Hamasaki® (@Hamasaki_mao) November 2, 2026
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