日本前AV女優浜崎真緒（濱崎真緒）在上個月31日於香港尖沙嘴私人會所表演時被人下藥，緊急送醫搶救後驗出4種毒品反應。而今（2）日她也於X發文還原超恐怖過程，表示喝完柳橙汁口味的雞尾酒時，看到底部有東西，原以為是果肉，沒想到過了40分鐘到1小時，開始打碟後突然感到意識模糊，身體漸漸開始僵硬，然後記憶就中斷，「當我醒來時，已經躺在救護車裡了。」

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浜崎真緒今日發文還原被下藥過程，她先向外界道歉，表示給大家添了麻煩，「這完全是我自己疏忽大意造成的，非常感謝大家的關心！」並透露正在醫院接受治療，意識已完全恢復，下午看完精神科，若狀況可以就可出院。接著她提到當天狀況，表示在第二場演出前喝了幾杯好像是柳橙汁口味的雞尾酒，雖然看到底部有混濁東西，但以為是果肉就放鬆警戒。

浜崎真緒喝完身體僵硬　失去意識送醫搶救

接著過了40分鐘到1小時，浜崎真緒開始打碟，不料意識漸漸變得模糊，打碟過程中還用那杯飲品跟其他人碰杯，但在碰完杯後，她的身體開始僵硬，「我的腿、手臂，整個身體都動不了了，之後我的記憶就中斷了。當我醒來時，已經躺在救護車裡，顯然我的癲癇發作了。」所幸在醫護人員緊急搶救下，她逐漸恢復。浜崎真緒也反省自己，表示是自己的疏忽與自滿造成，因為一直在國外旅行，變得太過放鬆。

浜崎真緒在醫院被驗出4種毒品，「醫生告訴我情況極度危險。」就算到了醫院、意識已恢復，浜崎真緒依然感到焦慮、恐懼與痛苦，「卻又無法理解為什麼會這麼痛，我只是不停地重複著那種糟糕的感覺。」她也感謝外界幫她分享這件事，並喊話要讓更多人知道，指出自滿才是真正敵人，強調一定要喝自己打開的飲料，就算只離開一瞬間，也要馬上換一杯。

首次接觸毒品　浜崎真緒：感受到恐怖與危害

這次也是浜崎真緒第一次接觸毒品，「我親身感受到了毒品的恐怖和危害。」並為了沒有下個受害者，將會盡全力提高公共意識，與預防毒品相關工作。她透露出院後會向警方提供證詞，全力配合調查，也感謝關心她的所有人。

資料來源：浜崎真緒X

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...