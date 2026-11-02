MSN、Yahoo奇摩即時通曾是青春回憶，隨著智慧型手機普及，這些紅極一時的通訊軟體逐漸退出舞台，取而代之的是2011年誕生的LINE，靠免費通話、可愛貼圖迅速爆紅，如今用戶超過2200萬人，LINE究竟做對了什麼，為何能成為台灣人最離不開的通訊軟體？LINE成功抓住智慧型手機普及、免費網路通話興起與貼圖文化盛行的時機，再透過龐大的好友與群組網絡，逐漸成為台灣最具影響力的通訊平台。
LINE靠免費通話崛起、智慧型手機改變聊天習慣
2011年還是MSN、Yahoo即時通盛行的年代，但智慧型手機逐漸普及，通訊習慣也開始改變。過去必須坐在電腦前才能聊天，變成只要拿出手機，就能隨時傳送訊息。LINE在2011年正式推出，開發契機與日本311大地震有關，當時地震造成通訊中斷，讓開發團隊意識到即時聯繫的重要性，因此打造出以手機為核心的通訊服務。
LINE真正受到關注的關鍵，出現在同年10月，當時新增免費語音通話功能，使用者只要連上網路，就能和親友通話，不必另外支付傳統電話通話費，對需要長時間聊天、跨國聯絡的使用者來說，相當具有吸引力，成功抓住行動通訊興起的機會。
熊大、兔兔貼圖爆紅
除了免費通話，LINE另一個成功關鍵就是貼圖。2011年10月，LINE開始推出貼圖功能，熊大、兔兔、饅頭人等原創角色陸續登場，讓原本單純的文字聊天變得更生動。使用者不必輸入長篇文字，只要傳送一張貼圖，就能表達開心、生氣、道歉或撒嬌等情緒。相較於MSN、Yahoo即時通早已有的表情符號，LINE將角色貼圖做得更大、更有辨識度，也成功建立自己的品牌特色。
桂綸鎂廣告讓LINE席捲全台
LINE在台灣快速擴張，還有一個不可忽略的推手，就是2012年找來藝人桂綸鎂拍攝電視廣告，透過「再LINE一下」的口號，讓這款手機App迅速打開知名度。
LINE曾指出，LINE推出初期就發現台灣用戶成長迅速，因此決定投入大量廣告行銷，再加上熊大、兔兔等角色帶動貼圖風潮，成功吸引大量使用者。LINE在2013年初，台灣註冊用戶就已突破1200萬，同年11月更達到1700萬人，迅速建立龐大的使用者基礎。
LINE為何能稱霸台灣？親友、工作群組成最大優勢
LINE能在台灣持續稱霸，真正難以取代的關鍵，是幾乎所有人都在使用LINE早已不只是單純聊天工具，而是台灣人日常聯繫的重要管道。這也形成「網路效應」，當愈來愈多人使用LINE，其他人為了方便聯絡也會跟著加入，即使市面上出現Telegram、WhatsApp、Messenger仍不容易讓所有親友、同事一起轉移平台。
LINE全台2200萬人使用！每天傳送近6000萬張貼圖
LINE在台灣究竟有多普及？根據LINE於2026年6月公布的15週年資料，目前台灣用戶已超過2200萬人，2025年公布的台灣使用數據也顯示，每日活躍群組數達1000萬個、每天傳送貼圖近6000萬張，每日收回訊息數更高達850萬則。資策會MIC調查也發現，LINE在45至65歲族群的常用比例約94%，就連18至24歲年輕族群，也有78.9%經常使用。
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2011年還是MSN、Yahoo即時通盛行的年代，但智慧型手機逐漸普及，通訊習慣也開始改變。過去必須坐在電腦前才能聊天，變成只要拿出手機，就能隨時傳送訊息。LINE在2011年正式推出，開發契機與日本311大地震有關，當時地震造成通訊中斷，讓開發團隊意識到即時聯繫的重要性，因此打造出以手機為核心的通訊服務。
LINE真正受到關注的關鍵，出現在同年10月，當時新增免費語音通話功能，使用者只要連上網路，就能和親友通話，不必另外支付傳統電話通話費，對需要長時間聊天、跨國聯絡的使用者來說，相當具有吸引力，成功抓住行動通訊興起的機會。
除了免費通話，LINE另一個成功關鍵就是貼圖。2011年10月，LINE開始推出貼圖功能，熊大、兔兔、饅頭人等原創角色陸續登場，讓原本單純的文字聊天變得更生動。使用者不必輸入長篇文字，只要傳送一張貼圖，就能表達開心、生氣、道歉或撒嬌等情緒。相較於MSN、Yahoo即時通早已有的表情符號，LINE將角色貼圖做得更大、更有辨識度，也成功建立自己的品牌特色。
桂綸鎂廣告讓LINE席捲全台
LINE在台灣快速擴張，還有一個不可忽略的推手，就是2012年找來藝人桂綸鎂拍攝電視廣告，透過「再LINE一下」的口號，讓這款手機App迅速打開知名度。
LINE曾指出，LINE推出初期就發現台灣用戶成長迅速，因此決定投入大量廣告行銷，再加上熊大、兔兔等角色帶動貼圖風潮，成功吸引大量使用者。LINE在2013年初，台灣註冊用戶就已突破1200萬，同年11月更達到1700萬人，迅速建立龐大的使用者基礎。
LINE能在台灣持續稱霸，真正難以取代的關鍵，是幾乎所有人都在使用LINE早已不只是單純聊天工具，而是台灣人日常聯繫的重要管道。這也形成「網路效應」，當愈來愈多人使用LINE，其他人為了方便聯絡也會跟著加入，即使市面上出現Telegram、WhatsApp、Messenger仍不容易讓所有親友、同事一起轉移平台。
LINE全台2200萬人使用！每天傳送近6000萬張貼圖
LINE在台灣究竟有多普及？根據LINE於2026年6月公布的15週年資料，目前台灣用戶已超過2200萬人，2025年公布的台灣使用數據也顯示，每日活躍群組數達1000萬個、每天傳送貼圖近6000萬張，每日收回訊息數更高達850萬則。資策會MIC調查也發現，LINE在45至65歲族群的常用比例約94%，就連18至24歲年輕族群，也有78.9%經常使用。