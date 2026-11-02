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Firefox找回10大經典迷因！Numa Numa男、煩人柳丁全回歸

▲Firefox找回一群曾經紅遍網路的經典人物，跳起Numa Numa舞，希望喚起老用戶對早期網路文化的回憶。（圖／youtube@Firefox）

迷因全員跳Numa Numa舞！老網友全感動哭了

▲台灣7、8年級生應該對於這顆煩人柳丁都有深刻的印象吧。（圖／youtube@Firefox）

不靠AI重現經典！Firefox藉迷因廣告強調隱私保護

▲握拳寶寶薩米（Sammy Griner）長大後再度重現童年招牌動作。（圖／youtube@Firefox）

▲「握拳寶寶」照片最早是在2007年被上傳到 Flickr ，結果可愛模樣被大量網友轉發，成為史詩級迷因。（圖／翻攝Flickr）

台灣7、8年級生的童年回憶通通回來了！非營利組織Mozilla旗下瀏覽器Firefox近日推出全新宣傳廣告「Come Back to Firefox」，找來多位2000年代至2010年代初期的知名網路紅人及迷因本尊重聚，包括「Numa Numa男」、「煩人柳丁」、「超衰布萊恩」、「握拳寶寶」等人重現早期網路文化的經典場景。影片最後更讓眾人跳起Numa Numa舞，掀起滿滿回憶殺，超狂影片曝光後引發全球網友直呼Chrome普及前，Firefox曾是許多網友告別Internet Explorer（IE）、改用其他瀏覽器時的熱門選擇。如今Firefox推出「Come Back to Firefox」宣傳活動，找回一群曾經紅遍網路的經典人物，希望喚起老用戶對早期網路文化的回憶，也邀請離開的使用者重新認識這款瀏覽器。這次廣告集結多位網路迷因代表人物，包括因〈Dragostea Din Tei〉跳舞影片爆紅的「Numa Numa男」、以誇張表情聞名的「超衰布萊恩」、經典迷因「超黏女友」、演唱〈Chocolate Rain〉的Tay Zonday、「煩人柳丁」、跳舞影片紅遍全球的Matt Harding，以及「握拳寶寶」等經典網路形象背後的相關人物。這些曾經活躍於早期網路的熟面孔再次聚首，不僅重現當年的經典造型與場景，也讓不少老網友回想起當年透過論壇、部落格及YouTube分享影片的時光。廣告中，多位經典迷因人物輪番登場，透過幽默對白點出當代網路使用者面臨的問題，包括廣告追蹤、個人資料隱私，以及瀏覽器不斷加入AI功能等。影片最後，眾人隨著〈Dragostea Din Tei〉音樂響起，一起跳起當年風靡網路的Numa Numa舞，替這場跨越多年、充滿懷舊感的重聚畫下句點。影片曝光後，不少網友留言表達感動，有人直呼「為什麼這比YouTube年度回顧還好看？」也有人感嘆「我哭了，時間可不可以倒轉」，還有人笑說，看著當年的網路紅人再度合體，才發現自己已經長大了。此外，也有網友開始點名希望能在廣告中看到更多經典創作者，包括Smosh、Asdfmovie（TomSka）及「德國瘋小孩」等，認為如果能再找回更多早期網路紅人，這場回憶殺將更加完整。除了懷舊元素，這支廣告背後也有明確的品牌訴求。Firefox希望透過早期網路文化的代表人物，Mozilla行銷長John Solomon表示，這次宣傳活動的首要目標是重新吸引曾經使用Firefox、後來轉用其他瀏覽器的老用戶。他希望藉由品牌歷史與懷舊情懷喚起共鳴，同時讓使用者知道，Firefox並非停留在過去，而是持續提供不同的瀏覽體驗。廣告由We Believers負責創意製作，創辦人Gustavo Lauria則表示，希望打造真正符合Firefox挑戰者品牌定位的創意作品，凸顯其與大型科技公司不同的理念。Firefox也在宣傳中強調，瀏覽器提供追蹤防護等隱私功能，並讓使用者自行決定是否使用AI功能。透過這場經典迷因大集合，Firefox希望喚起人們對早期網路的美好回憶，也再次傳達「網路應該由使用者自主決定如何使用」的理念。