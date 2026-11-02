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▲曾莞婷否認自己的貼文有任何政治表態。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

女星曾莞婷昨（1）日發文，分享自己穿整套「勃艮第紅」運動服的照片，表示聽說這個顏色會帶來好運：「」怎料這句話事後竟被誤會是在呼應民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北順起來」的競選口號。對此，曾莞婷今日稍早再度發文，澄清這只是烏龍，強調自己的貼文「沒有任何政治立場」，更不知道這是什麼口號。今年金鐘獎頒獎典禮上，沈玉琳穿了整身「勃艮第紅」西裝亮相，並透露這是星座專家唐綺陽建議他穿的幸運色，結果沈玉琳當晚果真拿到最大獎「綜藝節目主持人獎」，就連穿著相近顏色的胡瓜，他主持的節目也拿到「綜藝節目獎」，因此勃艮第紅被網友封為今年幸運色。曾莞婷因此跟風換上整套勃艮第紅運動服，希望能讓運氣「順到不行」，她的貼文與照片昨日曝光後，立刻吸引1萬多人按讚。只是沒想到有不少沈伯洋的支持者轉發，認為曾莞婷的貼文是在默默表態、呼應「台北順起來」的口號，在Threads掀起熱議。對此，曾莞婷今日中午發文否認：「」曾莞婷認為她的穿搭貼文不應該被過度解讀，也不應該被拿來炒作：「曾莞婷還附上他跟朋友的私下對話，朋友說他看到曾莞婷的貼文，一開始也誤會，曾莞婷反問朋友：「蛤？點是什麼？」直到經過朋友解釋後，她才知道自己被誤當成洋流，覺得很訝異，她的反應還被朋友虧「你該不會是少根筋？」粉絲看到曾莞婷的澄清貼文後，則紛紛留言挺她：「不要介入政治是對的！尤其是敏感議題與敏感時間」、「本來無一事，何處惹塵埃，鍵盤俠一動，什麼都能歪」、「這是很容易被貼標籤的年代」。還有人說：「你不找政治，但政治會找你」，曾莞婷親自回覆她：「嚇鼠寶寶了」，顯然沒想到一篇穿搭文也可以惹出表態風波。