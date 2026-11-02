隨著AI科技快速融入日常生活，如何引導下一代正確理解、善用AI，並保有獨立思考與自主判斷能力，已成為重要教育課題。全球智慧生活解決方案公司LG電子（LG）秉持以人為本的「情感智慧」理念，攜手臺灣創新教育社會企業「玩轉學校」，共同開發AI素養議題遊戲《樂金筆記本》，透過遊戲化學習，引導學童探索AI與生活的關係。今年LG亦參與玩轉學校十週年「2026永續教育年會・玩真的教學趴」，與近180位教師、30家企業與NPO代表交流，推動AI素養教育深入更多校園。
台灣LG電子行銷部協理紀庭蓁表示：「LG秉持以人為本的『情感智慧』理念，相信AI的價值不只是技術進步，更在於理解人的需求、適時提供協助，讓科技真正成為改善生活的助力。我們希望透過《樂金筆記本》，引導孩子思考自己與AI的關係，培養獨立思考與自主判斷能力，在善用AI的同時，也珍惜人與人之間的真實互動與情感連結。」
LG攜手玩轉學校打造《樂金筆記本》 讓AI素養從科技知識走向思辨教育
當AI成為新世代探索知識的重要工具，如何辨識資訊、獨立思考與適當判斷，也成為孩子不可或缺的能力。LG攜手長期深耕議題教育的玩轉學校，共同開發《樂金筆記本》，透過遊戲情境、互動討論與角色扮演，帶領孩子理解AI與生活的關係。《樂金筆記本》以一款能回答所有問題的神奇筆記本為故事核心，引導孩子思考「哪些事情可以交給AI？哪些事情應該留給自己？」透過情境體驗與團隊討論，讓孩子理解AI便利性的同時，也思考科技使用界線，培養自主判斷、創造力與同理心，讓AI素養從科技知識延伸至思辨與責任意識。
LG響應玩轉學校十週年年會 串聯教師力量擴大AI素養教育影響力
為讓AI素養教育觸及更多學童，LG參與玩轉學校十週年年會，透過教師交流與教材推廣，擴大《樂金筆記本》的校園應用。本屆年會以「老師，不考的幹嘛教？」為主題，邀集近180位教師、30家企業與NPO代表齊聚臺北市立建成國中，探討如何將考試之外的重要能力融入教學。活動同步推出五款議題遊戲，涵蓋AI科技倫理、水資源分配、網路安全、自我探索與創傷知情等面向。《樂金筆記本》完整教材已上架「翻轉教育」網站（https://flipedu.parenting.com.tw/author/1396），提供教學簡報、遊戲引導及線上學習與回饋紀錄系統，供教師依需求彈性運用。參與年會的教師亦將於寒假前完成至少一次課堂實作，透過後續回饋機制，讓議題教育真正走入教室。
從教材共創走向教育扎根 LG持續陪伴下一代建立迎向AI時代的關鍵能力
迎接成立十週年，玩轉學校於年會發布「玩轉全台議題教學生態圈」，透過「議題教學平台」、「議題大使」及「基地站長」三項計畫串聯教學資源與教師社群。預計2027年初上線的議題教學平台，將提供近30款議題遊戲教材與簡報，依26項議題分類供教師免費使用，讓議題教育更容易融入日常課程。從共同開發《樂金筆記本》，到參與十週年年會、串聯第一線教師與教育資源，LG持續以具體行動支持AI素養教育，讓「情感智慧」理念延伸至下一代的學習場域。未來，LG也將透過跨界合作擴大教育影響力，陪伴更多孩子善用科技、保有獨立思考能力，建立迎向AI時代的關鍵素養。
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LG攜手玩轉學校打造《樂金筆記本》 讓AI素養從科技知識走向思辨教育
當AI成為新世代探索知識的重要工具，如何辨識資訊、獨立思考與適當判斷，也成為孩子不可或缺的能力。LG攜手長期深耕議題教育的玩轉學校，共同開發《樂金筆記本》，透過遊戲情境、互動討論與角色扮演，帶領孩子理解AI與生活的關係。《樂金筆記本》以一款能回答所有問題的神奇筆記本為故事核心，引導孩子思考「哪些事情可以交給AI？哪些事情應該留給自己？」透過情境體驗與團隊討論，讓孩子理解AI便利性的同時，也思考科技使用界線，培養自主判斷、創造力與同理心，讓AI素養從科技知識延伸至思辨與責任意識。
LG響應玩轉學校十週年年會 串聯教師力量擴大AI素養教育影響力
為讓AI素養教育觸及更多學童，LG參與玩轉學校十週年年會，透過教師交流與教材推廣，擴大《樂金筆記本》的校園應用。本屆年會以「老師，不考的幹嘛教？」為主題，邀集近180位教師、30家企業與NPO代表齊聚臺北市立建成國中，探討如何將考試之外的重要能力融入教學。活動同步推出五款議題遊戲，涵蓋AI科技倫理、水資源分配、網路安全、自我探索與創傷知情等面向。《樂金筆記本》完整教材已上架「翻轉教育」網站（https://flipedu.parenting.com.tw/author/1396），提供教學簡報、遊戲引導及線上學習與回饋紀錄系統，供教師依需求彈性運用。參與年會的教師亦將於寒假前完成至少一次課堂實作，透過後續回饋機制，讓議題教育真正走入教室。
從教材共創走向教育扎根 LG持續陪伴下一代建立迎向AI時代的關鍵能力
迎接成立十週年，玩轉學校於年會發布「玩轉全台議題教學生態圈」，透過「議題教學平台」、「議題大使」及「基地站長」三項計畫串聯教學資源與教師社群。預計2027年初上線的議題教學平台，將提供近30款議題遊戲教材與簡報，依26項議題分類供教師免費使用，讓議題教育更容易融入日常課程。從共同開發《樂金筆記本》，到參與十週年年會、串聯第一線教師與教育資源，LG持續以具體行動支持AI素養教育，讓「情感智慧」理念延伸至下一代的學習場域。未來，LG也將透過跨界合作擴大教育影響力，陪伴更多孩子善用科技、保有獨立思考能力，建立迎向AI時代的關鍵素養。