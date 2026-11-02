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▲江啟臣陪同台中市長盧秀燕出席動土典禮。（圖／台中市政府提供，2026.11.01）

何欣純喊話正面表態 江啟臣：公辦辯論會很快登場

台北、高雄市長辯論會近期引發各界熱議，台中市長選戰是否舉辦第三方媒體辯論會，卻似乎陷入僵局。民進黨台中市長候選人何欣純今（2）日表示，她仍期待由第三方媒體主辦的辯論會，但國民黨候選人江啟臣似乎已經迴避、回絕；江啟臣則回應，選委會公辦電視政見辯論會很快就會舉行，請大家拭目以待。台中市選委會預定17日晚間舉辦市長選舉公辦電視政見辯論會，3名市長參選人登記時均勾選辯論選項。何欣純今天上午前進江啟臣的立委本命區，與市議員蔡成圭、市議員候選人詹智翔在石岡豐勢路口拜票，隨後前往石岡、東勢進行車隊掃街。受訪時被問到辯論會進度，她表示，自己仍期待有第三方媒體主辦的辯論會，但「看起來，江副院長似乎已經迴避也回絕掉，他只期待有公辦的政見發表會了」。何欣純強調，希望江啟臣能正面表態，即使是公辦政見會，也應該有辯論選項，透過公開辯論，讓市民更清楚了解候選人的市政願景，以及未來希望帶領台中走向什麼方向。何欣純進一步表示，自己在登記時已勾選「辯論」選項，也希望能增加其他場次，讓市民有更多機會了解候選人的政策主張。至於江啟臣當初登記時是否也勾選辯論，她則表示並不清楚，呼籲江啟臣正面回應，不要讓台中市長選戰缺少公開政策交鋒的機會。江啟臣今天出席「道卡斯綜合服務園區興建工程」活動，媒體詢問北、高兩市都已舉辦市長辯論會，台中卻遲遲沒有相關安排。江啟臣回應，選委會舉辦的是公辦政見辯論會，而不是政見發表會，自己與其他候選人都已簽署同意辯論，「應該很快就會辦理，請大家期待。」台中市選委會預定於17日晚間舉辦市長選舉公辦電視政見辯論會，3名市長參選人均已勾選辯論選項。至於何欣純期待的第三方媒體辯論會能否成局，目前雙方說法仍有落差。