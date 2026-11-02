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民進黨高雄市議員、新任中常委林智鴻日前拜會民進黨立委、資深中常委暨「戒慎恐懼協會」會長林俊憲，林俊憲除頒發「鳳山分會長」證書給林智鴻外，也向林智鴻鄭重託付「鳳山就交給你了」，替當地選情加溫。林智鴻隨即「恪守職責」，今（2）日一早就前往同黨市議員候選人蘇致榮競總拜訪，並攜手喊出「五席都過關，議會就過半！」「頒證儀式」中，林俊憲勉勵林智鴻，接任分會長「這是你的責任，我相信也是你的榮譽」，並提醒「鎖緊螺絲，直到勝利」、「不可以放鬆」、「撐到最後一刻」。林智鴻則回應，自己上屆僅以距落選不到千票差距，驚險連任，他一定會「戒慎恐懼」，把前輩的叮嚀牢記在心。林智鴻表示，「洋流」接住了所有小水滴守護台灣的期待，「戒慎恐懼」更是穩住了台派支持者的心緒與步調，他會向幽默風趣、經驗豐富又精準掌握選情脈動的林俊憲看齊，成為在鳳山「戒慎恐懼」的推手。林智鴻指出，林俊憲選戰經驗豐富，自己今年也進入民進黨中常會，能與資深前輩共事，是難得機會。兩代中常委不僅在黨務上並肩，也透過這次逗趣的頒證儀式展現好情誼。林智鴻也佩服林俊憲近日在政論節目上對台北市長蔣萬安可能「暫停公開行程、轉打悲情牌」的「神預言」，直言這是「戒慎恐懼總會長」長期觀察政治、掌握選戰節奏的敏銳眼光，能從這樣的「神算」前輩手中，接下「分會長」證書，聽取他「戒慎恐懼」的提點，意義十分重大。林智鴻也預告，他未來也會持續在鳳山「戒慎恐懼」，繼日前協力年輕夥伴舉辦「洋流隆捲風辯論直播」後，會繼續透過各式創意的公民參與，把「螺絲鎖緊」的精神深耕地方。除了自己在鳳山要守住議員關鍵一席，更要為民進黨高雄市長候選人賴瑞隆強力催票，號召鄉親集中支持「議員1號林智鴻、市長5號賴瑞隆」，一起守住鳳山、延續高雄進步。林智鴻在拜會同黨市議員候選人蘇致榮競總時也呼籲，民進黨支持者一定要戒慎恐懼，集中選票，保護民進黨高雄市長候選人賴瑞隆一定要勝選，更要讓優秀的民進黨議員參選人全數過關「全壘打」，讓議會過半、府會繼續合作，不要讓「藍白亂國會」在高雄上演。