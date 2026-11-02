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知名主持人蔡康永近日接受王偉忠專訪時，談及自己決定現身政治造勢場合的原因，與西門町同志酒吧遭警方搜索事件有關，不惜「身敗名裂」也要挺身而出；然而，後續他不僅被大批中國網友出征，甚至得在微博發文澄清「我沒有支持過台獨」。律師林智群感嘆，整個演藝圈，出來挺蔡康永的，只有台北101董事長賈永婕；反觀挺黃子佼的，還比較多。回顧黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，並於2024年發文道歉後，郎祖筠、廖家儀等人曾留言為他打氣；到了2025年，主持界大佬徐乃麟、曾國城談及黃子佼有意復出時，也曾發表「留一口飯吃」等言論，當時引發外界批評。相較之下，蔡康永近期因同志及政治議題接連發聲，成為輿論焦點，但演藝圈多數人士並未公開表態。林智群對此在臉書發文表示：「整個演藝圈，出來挺蔡康永的，只有賈永婕。挺黃子佼的，還比較多。」藉此暗酸演藝圈面對不同爭議時的反應。事實上，除了賈永婕之外，仍有多位藝人表態聲援，陳美鳳稱讚蔡康永很有想法，他想去了解大家談論的事物，能夠有這份心意是很好的；唐綺陽則表示，蔡康永身為社會觀察家，近距離了解相關議題很合理，也強調「民主自由是我們台灣珍貴的價值」；此外，歌手曾瑋中、陳以恆，以及演員林予晞也都紛紛站出來力挺蔡康永。