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蔡康永日前登上王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》，聊到自己多年前出櫃至今所受到的社會壓力，因為自己是公眾人物，也扛下了許多不屬於自己的罵聲，但相對的，這份勇敢讓他成為了許多同志族群的榜樣，一位網友在社群公開自己16歲時被出櫃的故事，感謝蔡康永多年以來為大家扛下許多惡意，沒想到卻吸引到本人回應：「我沒有替你擋箭，那些箭本來就是該我挨的。」一名網友在Threads發文，透露自己16歲時就被迫出櫃，當時自己的媽媽又哭又鬧，認為是自己的錯才沒有把小孩教好，但是因為蔡康永的存在，媽媽才知道其實同性戀也可以活得很好，值得被理解祝福，「我沒有做錯什麼，她也沒有。」網友感謝自己的媽媽特別好，雖然不理解孩子，但還是親手撥通了同志諮詢專線，試著理解自己的世界，同時他也謝謝蔡康永，是因為社會上有蔡康永走在前面，為大家擋下了許多不好的聲音。多年過去之後，這位網友準備要結婚了，回頭看看16歲的自己，再到現在，能夠在這樣自由的社會生活，心中可以說是無盡的感謝。貼文曝光後，居然吸引到蔡康永親自回應，「我沒有替你擋箭，那些箭本來就是該我挨的，我只是跟大家一起 分擔這些箭啦，享受新婚喔，為你們高興！」超催淚回應瞬間吸引近5萬網友按讚，「雖然我不是同志，但我敬佩康永哥的騎士精神」、「康永哥！他說你替他們擋箭欸」、「康永哥，我是來上網的，不是來落淚的。」