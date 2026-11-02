受美股重挫影響，台股今（2）日開低走低，盤中一度下跌逾800點，失守4萬5千點及半年線關卡，跌幅逾1.6%，所幸尾盤跌幅收斂，終場下跌291.69點，收在44920.14點，未能收復45K，跌幅0.65%，成交量7588.75億元。
台積電跌40元 聯發科、鴻海黑翻紅
權值股終場漲跌互見，台積電（2330）下跌40元，收2330元；聯發科（2454）黑翻紅，上漲55元，收3970元；鴻海（2317）黑翻紅，上漲5.5元，收251元；台達電（2308）黑翻紅，上漲20元，收1355元。
長鑫存儲技術突破衝擊 記憶體股漲跌互見
受中國長鑫存儲發展關鍵技術突破影響，記憶體族群開盤承壓，終場隨大盤跌幅收斂，個股表現漲跌互見。南亞科（2408）黑翻紅，上漲2元，收456.5元；華邦電（2344）下跌2.5元，收162元；旺宏（2337）上漲0.8元，收96.2元；群聯（8299）下跌55元，收1875元。
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權值股終場漲跌互見，台積電（2330）下跌40元，收2330元；聯發科（2454）黑翻紅，上漲55元，收3970元；鴻海（2317）黑翻紅，上漲5.5元，收251元；台達電（2308）黑翻紅，上漲20元，收1355元。
長鑫存儲技術突破衝擊 記憶體股漲跌互見
受中國長鑫存儲發展關鍵技術突破影響，記憶體族群開盤承壓，終場隨大盤跌幅收斂，個股表現漲跌互見。南亞科（2408）黑翻紅，上漲2元，收456.5元；華邦電（2344）下跌2.5元，收162元；旺宏（2337）上漲0.8元，收96.2元；群聯（8299）下跌55元，收1875元。