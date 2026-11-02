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20分鐘轉走逾63億美元！北韓駭客組織遭點名

工程師筆電疑成破口！幣安承諾全額賠償

30億美元遭竊資產被凍結 FBI介入調查

「北韓版玄彬」再受關注！曾涉索尼、WannaCry攻擊

▲隨著北韓駭客組織再度成為調查焦點，過去因涉及多起國際重大網路攻擊而遭FBI通緝的北韓駭客朴鎮赫，也重新受到關注。（圖／美聯社／達志影像）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）驚傳重大駭客攻擊事件，價值約63.6億美元（約新台幣2055億元）的加密貨幣遭竊，其中大部分資產在短短20分鐘內就被轉走，創下歷來最大規模的加密貨幣竊案紀錄。美國多家區塊鏈分析公司研判，幕後黑手極可能是北韓駭客組織「交易叛徒」（TraderTraitor）。美國聯邦調查局（FBI）已介入調查，而過去涉及多起重大國際網路攻擊、遭FBI通緝的北韓駭客朴鎮赫（Park Jin Hyok，音譯），也再度受到外界關注。綜合《美國之音》、美聯社等外媒報導，美國區塊鏈分析公司TRM Labs指出，駭客從幣安分布於10條區塊鏈的錢包中，竊取約63.6億美元加密貨幣，其中大部分資產在20分鐘內就被轉移。此次損失金額約為2025年2月加密貨幣交易所Bybit遭竊15億美元的4倍，規模遠超過過去紀錄。TRM Labs表示，有高度信心認定此次攻擊與北韓精英駭客組織「交易叛徒」有關，因為其攻擊模式與過去涉及北韓的加密貨幣竊案高度相似。區塊鏈分析公司Chainalysis共同創辦人兼執行長萊文（Jonathan Levin），以及英國分析公司Elliptic，也分別提出相同研判。值得注意的是，2025年Bybit遭駭事件，同樣被FBI認定是「交易叛徒」所為，顯示該組織可能持續鎖定大型加密貨幣交易平台發動攻擊。針對此次攻擊途徑，幣安初步調查發現，事件可能源自一名負責軟體開發與維運的DevOps工程師，其筆記型電腦遭駭客入侵。攻擊者疑似藉此取得服務容器的存取權限，並利用系統發送看似合法的提款請求，將大量加密貨幣轉出。幣安強調，目前沒有發現加密貨幣錢包私鑰外洩的跡象，但後續調查又發現其他入侵點，顯示攻擊者可能透過多種途徑滲透系統。事件爆發後，幣安共同執行長鄧偉政（Richard Teng）表示，公司將自行承擔所有損失，確保用戶資產獲得全額賠償。他指出，此次受到攻擊的是幣安自有的「熱錢包」，也就是連接網際網路、用於處理交易與提款的加密貨幣錢包；大部分用戶資產則存放於離線的「冷錢包」，因此不會受到直接影響。幣安表示，已撥出超過63.4億美元自有資金用於補償，其中約50億美元已準備以原本遭竊的加密貨幣形式返還用戶。受到事件影響，平台暫時停止提款服務，預計在48小時內恢復。另一方面，幣安也與其他加密貨幣業者合作，試圖阻止駭客進一步轉移贓款。目前已有約30億美元遭竊資產遭到凍結，其中穩定幣發行商泰達公司（Tether）凍結超過15億美元，Circle則在與執法機關協調下，凍結超過8億美元資產。FBI表示，已掌握此次攻擊事件，正與政府及民間機構合作評估影響範圍，並規劃後續調查。知情人士透露，幣安也正在配合FBI及美國特勤局調查。不過，幣安目前尚未正式確認攻擊者身分，對於事件是否涉及北韓，也未作出明確回應。隨著北韓駭客組織再度成為調查焦點，過去因涉及多起國際重大網路攻擊而遭FBI通緝的北韓駭客朴鎮赫，也重新受到關注。朴鎮赫據傳出生於1981年或1984年，通曉韓語、英語及華語，過去因外貌受到部分媒體關注，甚至被形容為「北韓版玄彬」。他於2018年遭FBI列為通緝對象，被指涉及2014年索尼影視娛樂公司遭駭事件、2016年孟加拉央行8100萬美元遭竊案，以及2017年席捲全球的WannaCry勒索軟體攻擊。美國司法部2021年進一步起訴朴鎮赫及另外2名北韓人士，指控3人參與針對全球銀行與企業的網路犯罪行動，企圖竊取及勒索超過13億美元。不過，目前並無證據顯示朴鎮赫本人直接參與此次幣安遭駭事件。面對美方長期指控，北韓政府始終否認涉及網路竊盜。今年3月，北韓外務省也曾透過官媒《朝中社》發表聲明，批評美方相關指控是「荒謬的中傷抹黑」。此次重大竊案也衝擊加密貨幣市場信心，比特幣價格一度跌至7萬6368美元，創下6週以來新低，隨後才逐漸回穩。