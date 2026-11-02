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Firefox曾是IE勁敵 開放原始碼、擴充套件成招牌

▲據Statcounter截至2026年10月的全球瀏覽器最新市占率統計，Firefox僅以2.57%排名第4，行動裝置市占率更是只有0.61%。（圖／Statcounter）

Chrome崛起改變全球網路版圖！Firefox全球市占率剩2.57%

▲瀏覽器Firefox近期喊出口號「COME BACK TO FIREFOX」，期盼能再創高峰。（圖／Firefox）

Mozilla曾經兩度大裁員！資源重新聚焦Firefox與AI

堅持網路自由與隱私保護！Firefox賣懷舊感盼老用戶回歸

瀏覽器Firefox近期靠一支懷舊廣告再度引發網路熱議，這款曾經挑戰Internet Explorer（IE）、被不少網友視為經典，如今仍面臨市占率持續下滑的困境。Firefox自2004年正式推出後，憑藉開放原始碼、擴充套件及高度客製化等特色，吸引大批使用者，成為IE的重要競爭對手。但隨Google Chrome崛起，瀏覽器市場競爭日益激烈，Firefox逐漸失去昔日聲勢，2026年11月的全球市占率更只剩下2.57%，這次Firefox試圖喚起老用戶對品牌的回憶，能否藉此重新吸引使用者，仍有待觀察。Firefox 1.0於2004年11月9日正式推出，當時瀏覽器市場主要由微軟IE主導。Firefox以開放原始碼、分頁瀏覽、彈出式廣告封鎖及擴充套件等特色，提供使用者不同於IE的選擇，也讓使用者能依照需求調整瀏覽器功能與介面。隨著網路社群及開發者投入，Firefox逐漸累積知名度，在全球瀏覽器市場站穩腳步。當年不少使用者為了擺脫IE的限制，轉而使用Firefox；台灣也有社群自發推廣，讓火狐成為許多網友熟悉的瀏覽器品牌。不過，隨著市場環境改變，Firefox面臨的競爭也逐漸加劇。Google於2008年推出Chrome，憑藉簡潔介面、效能表現及與Google服務的整合，迅速擴大使用者群。Chrome在2012年前後超越其他主要瀏覽器，成為全球市場的重要主導者，Firefox則逐漸失去昔日優勢。隨著網路瀏覽器市場競爭日益激烈，除了Chrome，Apple的Safari及微軟後續推出的Edge也持續擴大影響力。相較之下，Firefox的全球市占率多年來持續下滑。根據Statcounter截至2026年10月的全球瀏覽器最新市占率統計，Chrome以68.79%居冠，Safari以16.59%排名第2，Microsoft Edge以5.36%位居第3，Firefox則以2.57%排名第4，甚至低於Edge。從昔日足以挑戰IE的熱門瀏覽器，到如今市占率不到3%，Firefox的市場地位已出現明顯變化。隨著其他瀏覽器也陸續強化隱私防護、擴充功能及使用體驗，Firefox過去引以為傲的特色，已不再是市場上獨有的優勢。Firefox背後的開發組織Mozilla也面臨營運調整。2024年，Mozilla先後進行兩輪裁員，並調整組織與產品策略。當年2月，Mozilla裁撤約60名員工，並表示將重新調整資源配置，將重心放在Firefox及可信任的人工智慧等發展方向；同年11月，Mozilla基金會也宣布組織重整，進一步調整部分部門及計畫。面對科技產業快速變化，Mozilla必須在維持Firefox核心產品競爭力的同時，尋找新的成長機會。不過，當大型科技公司持續投入瀏覽器、人工智慧及隱私防護功能，Firefox如何在資源有限的情況下維持差異化，也成為外界關注的焦點。事實上，Mozilla基金會成立於2003年，長期倡議讓網際網路維持開放、透明，並讓使用者擁有更多選擇權。儘管Firefox市占率持續下滑，Mozilla仍強調堅守網路自由、開放與隱私保護列為重要理念，並強調。Firefox也持續提供加強型追蹤保護、隱私瀏覽模式及多元擴充套件，讓使用者能依需求調整上網體驗。此外，Firefox也開始推出新的隱私工具。官方於2026年宣布在Firefox 149導入免費內建VPN功能，每月提供50GB瀏覽流量，透過代理伺服器隱藏使用者的IP位址Firefox近期推出「Come Back to Firefox」懷舊廣告，找回多位早期網路迷因人物，希望喚起老用戶對網路文化的回憶，也藉此傳達隱私保護及使用者自主選擇的重要性。對Firefox而言，這場廣告不只是一次品牌宣傳，更是重新吸引使用者關注的機會。從昔日挑戰IE的熱門瀏覽器，到如今面對Chrome主導市場的局面，Firefox仍試圖透過隱私防護、開放原始碼及自主選擇等理念，維持自身特色。