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台北市長10月8日拋出松機遷移改建AI園區概念後，引發關注。北市議員秦慧珠今（2）日召開公聽會，沒想到北市府卻未派任何局處長參加。而在會議中，秦慧珠揭露，AI園區規劃單位竟然不是都發局，而是產發局，更追問到底為何國產署將於11月9日招標的松南營區怎麼會規劃進300公頃AI園區內？產發局代表坦言，「（AI園區）整個情形大概就是概念性，尚無具體內容」。秦慧珠今召開松機遷移公聽會，她說今天坐在這裡面對歷史、重大的問題，包括國家、市政問題，好好理性務實討論一次，很遺憾在立院專報，藍委說可以、綠委說不能遷，從沒有人向她今天做這個很笨、吃力不討好的事情，藍綠都不喜歡她做的這個事情，邀請大家坐下來，選戰剩26天討論這個議題。秦慧珠說，她當這麼多年民代，看到這麼多人提出政見，「我們過去都站在反對的一方，今天要站在贊成一方，我必須要得到台北市政府說服我，讓我能夠接受，讓台北市民能夠接受，看看這個問題到底該處理還是放下它。」秦慧珠隨後請北市府各單位說明，更說是北市府提出的重大政策，應該是儲備很多年、規劃很久，有很明確的想法跟態度，說服各部會。這個案子原始規畫單位，她以為是都發局，後來才知道居然是產業發展局說明，在產發局說明完後，她隨即問為何把地屬於中央的松南營區放進來，該地屬於國有財產局，11月8日就要招標，這樣規劃是否有失誤？產發局代表則說，松南營區因為是國有地，這部分為何會進去，因為這個部份產業局沒有參與太多，不太確定為何劃進去，就他們掌握，確實有公開招標。秦慧珠再問，該地11月9日就要標了，沒辦法成為300公頃AI園區是嗎？產發局一開始說，這個權責在國產署，但遭秦慧珠打斷，國產署依法招商不是什麼原因，北市府定在松機遷移的300公頃，是不是有失誤？不是就說不是？如果不知道就說不知道？還是你要打電話給局長？產發局代表則說，他在想是不是請其他單位補充，「目前針對整個情形大概就是概念性的，尚無具體內容，確實沒辦法回答議座」。