人氣遊戲《皮克敏》真的要來台灣舉辦路跑了！「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」宣布將於2027年3月接連在高雄、台中及新北登場，三場活動皆為3.5公里，讓粉絲能跟著紅色、黃色及藍色皮克敏一起慢跑。這次不僅推出由 UNIQLO 協力製作的限定路跑T恤，還有造型帽、手機包、運動水壺等周邊，主辦單位更祭出早鳥報名禮，只要在11月19日前完成報名及繳費，就能獲得限定「皮克敏印花手提包」。
《皮克敏》路跑2027年3月登場！高雄、台中、新北接力開跑
任天堂旗下人氣手機遊戲《Pikmin Bloom》以散步、蒐集皮克敏為特色，在台灣掀起一股走路熱潮，如今皮克敏不只陪玩家散步，還要帶著粉絲一起跑步！「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」確定於2027年3月14日率先在高雄衛武營都會公園登場，接著3月21日移師台中中央球場，最後於3月28日在新北微風運河廣場舉辦，三場活動均為3.5公里，讓北中南粉絲都能參與。
值得注意的是，這次活動早在正式公布前就曾引發討論。先前高雄市政府相關網站曾提前出現2027年3月14日皮克敏路跑的活動資訊，當時消息曝光後引起粉絲關注，如今終於等到官方宣布，不僅證實高雄場活動，還一口氣公布台中及新北場次，讓這場皮克敏路跑擴大至北中南三地。
UNIQLO協力路跑T恤曝光！紅黃藍皮克敏裝備任選
這次活動最大亮點之一，就是可以依照喜好選擇紅色、黃色及藍色皮克敏主題裝備。主辦單位推出「皮克敏組」及「皮克敏豪華組」兩種報名方案，其中基本組包含由 UNIQLO 協力製作的路跑T恤、造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺，以及獎牌、完賽證書與電子選手須知。
想要收藏更多周邊的粉絲，則可以選擇「皮克敏豪華組」，除了基本組全部物資外，還能額外獲得運動裝備包及造型浴巾。由於不同主題款式名額有限，主辦單位也提醒，若報名額滿將提前截止。
皮克敏路跑早鳥禮超可愛！11月19日前報名送限定手提包
除了路跑物資，官方還準備了早鳥限定好禮！根據主辦單位公布的資訊，只要在2026年11月19日（四）23時59分前完成報名及繳費，就能獲得「PIKMIN：RUN FESTIVAL印花手提包」，手提包尺寸約為25×20×10公分，以水藍色為主色調，搭配紅色、黃色及藍色皮克敏在花草間穿梭的圖案，還有活動專屬 LOGO，整體充滿春天氣息。
🟡《皮克敏》路跑「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」活動資訊
📌 高雄場： 2027年3月14日（日），衛武營都會公園
📌 台中場： 2027年3月21日（日），台中中央球場
📌 新北場： 2027年3月28日（日），新北微風運河廣場
📌 活動距離： 3.5公里
📌 報名組別： 皮克敏組、皮克敏豪華組
📌 主題款式： 紅色、黃色、藍色皮克敏
📌 早鳥優惠： 2026年11月19日23時59分前完成報名及繳費，贈送皮克敏印花手提包
📌 報名資訊： 全統運動
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任天堂旗下人氣手機遊戲《Pikmin Bloom》以散步、蒐集皮克敏為特色，在台灣掀起一股走路熱潮，如今皮克敏不只陪玩家散步，還要帶著粉絲一起跑步！「PIKMIN：RUN FESTIVAL in Taiwan 2027」確定於2027年3月14日率先在高雄衛武營都會公園登場，接著3月21日移師台中中央球場，最後於3月28日在新北微風運河廣場舉辦，三場活動均為3.5公里，讓北中南粉絲都能參與。
值得注意的是，這次活動早在正式公布前就曾引發討論。先前高雄市政府相關網站曾提前出現2027年3月14日皮克敏路跑的活動資訊，當時消息曝光後引起粉絲關注，如今終於等到官方宣布，不僅證實高雄場活動，還一口氣公布台中及新北場次，讓這場皮克敏路跑擴大至北中南三地。
這次活動最大亮點之一，就是可以依照喜好選擇紅色、黃色及藍色皮克敏主題裝備。主辦單位推出「皮克敏組」及「皮克敏豪華組」兩種報名方案，其中基本組包含由 UNIQLO 協力製作的路跑T恤、造型帽、手機包、中筒襪、運動水壺，以及獎牌、完賽證書與電子選手須知。
想要收藏更多周邊的粉絲，則可以選擇「皮克敏豪華組」，除了基本組全部物資外，還能額外獲得運動裝備包及造型浴巾。由於不同主題款式名額有限，主辦單位也提醒，若報名額滿將提前截止。
除了路跑物資，官方還準備了早鳥限定好禮！根據主辦單位公布的資訊，只要在2026年11月19日（四）23時59分前完成報名及繳費，就能獲得「PIKMIN：RUN FESTIVAL印花手提包」，手提包尺寸約為25×20×10公分，以水藍色為主色調，搭配紅色、黃色及藍色皮克敏在花草間穿梭的圖案，還有活動專屬 LOGO，整體充滿春天氣息。
📌 高雄場： 2027年3月14日（日），衛武營都會公園
📌 台中場： 2027年3月21日（日），台中中央球場
📌 新北場： 2027年3月28日（日），新北微風運河廣場
📌 活動距離： 3.5公里
📌 報名組別： 皮克敏組、皮克敏豪華組
📌 主題款式： 紅色、黃色、藍色皮克敏
📌 早鳥優惠： 2026年11月19日23時59分前完成報名及繳費，贈送皮克敏印花手提包
📌 報名資訊： 全統運動