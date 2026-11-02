我是廣告 請繼續往下閱讀

第43屆台中市舒跑杯路跑活動將於11月8日在台灣大道市政大樓府前廣場登場，預計吸引數萬名跑者共襄盛舉。為配合跑者清晨赴會需求，台中捷運公司今(2)日宣布，活動當日將提前於清晨5時30分發出首班車，並由北屯總站等5座車站同步發車，全線維持10分鐘一班車，呼籲參賽跑友及加油親友多加利用大眾運輸，免去清晨尋找車位與塞車困擾。中捷公司指出，舒跑杯路跑歷史悠久，是中部指標性運動盛事，主會場距離捷運綠線「市政府站」僅約200公尺，出站步行數分鐘即可直達會場。為便利不同方向的參賽民眾，8日清晨5時30分的首班車，將於北屯總站、四維國小站、市政府站、大慶站及高鐵台中站等5站同步發出，提供高密度且準點的接駁服務。中捷公司表示，大型賽事周邊停車空間有限且易實施交通管制，搭乘捷運不僅省時便利，也能以實際行動落實節能減碳。中捷預祝所有參賽選手跑出佳績，歡迎市民與跑友搭乘捷運「提早到、輕鬆跑」，未來捷運系統也將持續配合各項大型活動彈性調度運能。