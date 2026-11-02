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中國女星田曦薇與閆桉主演的陸劇《嫁金釵》即將迎來大結局，而在昨（1）日優酷平台的SVIP會員已搶先看到第25集的大婚圓房片段，不料有眼尖劇迷發現，第25集似乎很不連戲，原本應該要出現的假山吻、鞦韆吻、街頭親吻等親密戲都不見，直接就跳到大婚，一看該集總長竟只剩46分鐘，比常規少了近10分鐘，疑似被剪進需要多付費的彩蛋，火速引發砲轟。《嫁金釵》的第25集中，田曦薇與閆桉在日蝕定情後就迎來大婚，原本有的假山吻、鞦韆吻、街頭親吻等鋪墊兩人感情的親密戲都不見，除此之外，就連鋪陳許久的西山權謀線、皇帝到祝余山莊、太子借天象陷害田曦薇的完整衝突鋪墊都被刪減。有眼尖劇迷發現，第25集還被減到正片僅剩46分鐘，跟平常集數比少了約10分鐘，火速引發討論。由於之前有劇迷指出，該劇每一集的結尾都有彩蛋，但都需要另外付費才能收看，因此認為被刪減的片段是都被放進需要多付18元人民幣（約台幣88元）的彩蛋裡。《嫁金釵》大量的刪減，也讓許多劇迷不滿，直言非常不連戲，紛紛砲轟：「不知道劇方和平台在搞什麼，看得人莫名其妙」、「這波真的有點誇張了，吃相真的很難看，把原本劇情放在彩蛋賣，商家太貪心」、「上一秒我現在可以給你答案，下一秒直接結婚了，我看的完全無解」、「《嫁金釵》後面的戲份像吃了屎一樣讓人難受，不看不得勁看了更不得勁！劇情刪的亂七八糟！」