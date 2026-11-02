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民進黨立院黨團總召蔡其昌昨日現身台北市長候選人沈伯洋台北大洋流宣講，對於台北市長蔣萬安政績三句不離生生喝鮮乳，嘲諷「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發藍營痛批要求道歉。民進黨秘書長徐國勇今（2）日說明，台北市民很聰明，生生有鮮乳不是蔣萬安開始做的，做的沒有比人家好，蔡其昌的意思是，不要想用這個政策，就讓台北市民買單。徐國勇先是質疑「請問台北市的生生有牛奶是蔣萬安做的嗎？不是」，自己民國67年在台北市龍山國小當小學老師，那時已經在推廣學生喝鮮乳，只是基於台灣經濟成長還沒那麼高，當時推廣是用優惠措施跟廠商合作，提供優惠價格給小朋友。徐國勇表示，台北市擁有最好的資源，他20幾年前當台北市議員時，預算就高達1300億了，現在將近2000億，請問生生有牛奶是現在才做的嗎？「還是你做得比別人好？沒有啊」，蔡其昌的意思是，不要只想用生生有鮮乳這個政策，就讓台北市民買單，台北市民很聰明，不是蔣萬安開始做的，做的也沒有比別人好。