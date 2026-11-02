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台北市長10月8日拋出松機遷移改建AI園區概念後，引發關注。北市議員秦慧珠今（2）日召開公聽會，沒想到北市府卻未派任何局處長參加。而在會議中，秦慧珠詢問300公頃AI園區中，90公頃的中央公園何時規劃的，公園處代表坦言，是10月8日松機遷移訊息出來後才規劃。秦慧珠今召開公聽會，追問松機遷移改AI園區的規畫時程，詢問10月21日提出的規劃報告是誰做的？都發局代表表示，是都發局提供部分資料後給產發局彙整。至於10月8日蔣萬安召開記者會的報告是誰做的？產發局說這部分也不清楚。秦慧珠追問，所以不是產發也不是都發局做的？誰做的，不知道，那10月21日報告，19號的報告是產發局綜整，都市規劃為何是產發局綜整，產發局只管AI園區，她有管到中央公園、90公頃的社區規劃嗎？都發局則說，主要是遷移後的土地使用規劃。秦慧珠再辣問100公頃中央公園誰規劃的？公園處代表稱不太清楚，也證實和公園處無關。至於是什麼時候規劃的？公園處代表坦言，是10月8日蔣萬安召開記者會後，收到資訊後才規劃。秦慧珠再問90公頃的住宅是誰規劃的？都發局則說一直都有討論規劃，不是10月8日開完後才規劃，在民國104年就對松機就有討論，蔣萬安時期也有內部討論