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來過台灣無數次的韓國天團BTS（防彈少年團），10月底剛結束巴西3場《Arirang》演唱會後，7位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook（柾國）突然開直播，喊道「下一站就是高雄」，他們還說早就聽說高雄很美、食物也好吃，RM還好奇「能不能買到古早味蛋糕」，讓台灣ARMY（粉絲名）聽到超開心，迫不及待11月19日、21日、22日《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》的到來。BTS開時播，聊著聊著V突然提到下一站巡演是高雄站，SUGA就問：「我們是第一次去高雄對吧？」V也問：「高雄的食物有多美味啊？」SUGA再回他：「真的好期待台灣食物！」RM就接下問：「現在還有在賣古早味蛋糕嗎？」Jimin知道台灣很漂亮，大家也都這樣說，SUGA附和：「聽說高雄很美！」Jimin：「食物也好吃，我們一次都還沒去過！」SUGA：「聽說高雄跟釜山很像、台北就像首爾！」熱愛玩《楓之谷》的Jin就插話：「以前楓之谷有以台灣為概念設計的地圖，因為很美！！」讓一旁的柾國聽得都直呼：「我好期待喔！」BTS自2013年出道以來，就常來台灣開演唱會，包含2015年的新北市工商展覽中心、2016年的新莊體育館、2016年的台北小巨蛋《超級巨星紅白藝能大賞》錄影、2017年林口體育館，到了2018年更直接攻下桃園國際棒球場，還一連舉辦2天，直到疫情爆發、成員陸續入伍服役才未再來過台灣；這次相隔8年再度來台，還一次鎖定5萬人的高雄世運主場館，一口氣舉辦11月19日、21日、22日3個場次，讓苦等已久的粉絲超期待。