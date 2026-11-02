我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立院黨團日前提出「普發現金2萬元」特別條例草案，已於10月16日在立法院表決通過逕付二讀。國民黨台南市長候選人謝龍介昨（1）日替市議員候選人站台時透露，相關草案預計11月20日進行立法院三讀，不過他也提醒，即使順利通過，後續仍可能面臨行政院長卓榮泰「不副署」的問題。謝龍介昨晚舉辦競選總部成立大會，上午則馬不停蹄替多名台南市議員候選人助選，他出席卞宗康競選總部成立活動時，談到國民黨團推動的普發現金2萬元方案，透露立法院預計在本月20日進行三讀程序。謝龍介續指，就算法案完成三讀，卓榮泰仍可能拒絕副署，因此呼籲民眾在11月28日透過選票表達對「副署」的態度。另一方面，民眾關注的普發現金1萬元，目前仍須等待中央政府總預算審議。卓榮泰日前表示，若116年度總預算能在明年1月5日前完成立法院三讀，且總統賴清德於1月20日前公布，那麼最快有機會在農曆春節前啟動發放作業。不過，國民黨團提出的普發現金2萬元方案，目前僅完成逕付二讀，並已交付朝野協商，後續仍須經過協商及立法院表決等程序。換言之，謝龍介所提及的11月20日三讀時程，仍有待後續議事安排確認，針對法案能否順利通過，以及實際發放時間，目前都還沒有定案。