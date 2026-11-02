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台日協議涵蓋5大領域 無人機合作也入列

降低中國政治壓力 盼帶動加拿大、菲律賓跟進

半導體供應鏈互補 台積電熊本廠成合作典範

台灣拓展經濟外交 英國合作模式受矚目

台灣與日本經貿關係有望迎來新突破。據外媒披露，日本正與賴清德政府協商一項全面性經濟合作協議，內容涵蓋經濟韌性、產業防災、數位貿易等5大領域，最快可能在今年底簽署。若台日最終順利簽署全面經濟合作協議，將成為台灣拓展國際經貿關係的重要進展，也可望為後續與其他國家建立更制度化的合作關係提供參考。根據《日經亞洲》報導，兩名熟悉談判情況的高層消息人士透露，台日雙方正在討論一項類似台英「提升貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership）的經濟協議，希望建立更廣泛的制度性合作架構。其中一名知情人士表示，台英經貿合作模式可作為日本參考，因為該架構允許雙方未來針對特定產業或議題另行簽署協議，具有較高彈性，也能降低政治敏感性，讓日本在面對中國反彈時保有應對空間。據了解，目前台日討論的協議草案涵蓋5大合作領域，包括經濟韌性與創新、防災產業合作、數位貿易、貿易便捷化，以及永續發展。其中，防災產業合作可能涉及無人機技術，主要用於地震等天然災害的應變及救援。消息人士指出，協議最快可能於今年底簽署，但目前仍處於協商階段，尚未正式定案。針對相關消息，台灣外交部、經濟部及日本駐台代表機構，均未立即回應《日經亞洲》的置評請求。中國長期反對其他國家與台灣建立官方關係，對涉及經貿合作的國際往來也經常提出批評，使台灣推動雙邊貿易協議面臨阻礙。知情人士表示，若台日協議順利簽署，除了有助於深化雙邊經貿合作，也可能促使加拿大、菲律賓等國推進與台灣的個別協議。《日經亞洲》先前曾報導，台灣與加拿大已完成一項協議談判，但加方尚未正式簽署。隨著加拿大總理卡尼（Mark Carney）尋求改善與北京的關係，相關進展仍存在不確定性。台北企業分析師李姓人士（Jasmine Lee）指出，英國與日本都是七大工業國集團（G7）重要成員，若台灣能與兩國建立更深入的經貿合作架構，將有助於因應中國壓力及美國總統川普的關稅政策，同時發揮台灣在全球科技供應鏈中的影響力。日本目前是台灣第三大貿易夥伴，雙方在半導體產業具有高度互補性。東京企業顧問公司Kameido Group合夥人派克（David Parker）指出，日本自台灣進口的主要產品為電子零組件，尤其是積體電路；台灣則從日本進口晶片、半導體製造設備、精密化學品及加工材料。這些產品多屬於技術門檻高、難以替代的中間財，使台日雙方在維持產業競爭力及經濟安全方面，扮演彼此不可或缺的角色。他並以台積電與Sony、Denso及Toyota共同參與的日本熊本晶圓廠計畫為例，指出這正是台日深化戰略性產業合作的具體成果。日本笹川和平財團策略與嚇阻計畫主任山本勝也（Katsuya Yamamoto）則表示，日本過去考量日中關係，對於與台灣建立更全面的經濟合作架構相對謹慎，但如今區域戰略與經濟環境已明顯改變。他指出，經濟安全已成為重要政策議題，台日都希望強化先進科技與半導體等關鍵供應鏈韌性，因此深化合作具有實際經濟利益，也有助於降低對單一市場的過度依賴。山本強調，台日經濟合作並非針對特定國家，而是建立更具韌性、多元且安全的印太經濟秩序。近年台灣積極運用半導體及科技產業優勢推動經濟外交。除了2023年與英國建立「提升貿易夥伴關係」，雙方近期也簽署科學、創新及技術合作安排，涵蓋衛星通訊等領域。英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）日前表示，台灣已成為全球供應鏈的重要節點，也是印太安全不可或缺的經濟夥伴。她指出，相關合作協議不僅能展現台英關係發展方向，也能讓企業更有信心投入半導體人才、AI及潔淨能源等領域。