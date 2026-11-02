貴族世家個人燒肉真的要來了！知名連鎖牛排品牌「貴族世家」跨足個人燒肉市場，全台首店落腳台北市大安區光復南路452號，《NOWNEWS今日新聞》記者今（2）日現場直擊，店內裝潢與硬體設備幾乎全部到位，共規劃48個座位、一人一爐，桌椅、烤爐、點餐機、碳酸飲料機及冰淇淋櫃都已就定位。官方透露，目前正在趕工，最快下周開幕，貴族世家個人燒肉菜單價格、首店地址及最新資訊一次看。
貴族世家個人燒肉開幕倒數！記者直擊招牌燈亮了
貴族世家1995年在板橋成立第一家牛排館，至今已長達31年，靠著平價牛排搭配自助吧吃到飽打響名號，旗下還有貴族世家mini、孫東寶台式牛排等品牌，這次跨足個人燒肉市場，吸引各界高度關注。
《NOWNEWS今日新聞》記者今（2）日前往台北市大安區光復南路452號直擊，現場施工已接近完成，從店外透過大片玻璃，就能看見店內燈火通明，全新對外招牌燈也已點亮，整體裝潢、桌椅及餐飲設備大致就定位，只剩入口處紙箱、廢料尚待清除。
記者到場時發現，店內工作人員像是正在測試門口的自助點餐機，店面亮燈後相當醒目，不少路過民眾都忍不住放慢腳步往內查看，甚至連附近大樓出入民眾也在討論，告知身旁友人「是貴族世家要在這裡開燒肉店」。
至於確切開幕時間，貴族世家官方向《NOWNEWS》透露，目前正在趕工力拚、最快下周開幕，若未能趕上進度，則可能順延至下下周，也就是11月中旬前後登場，實際日期仍待品牌正式公告。
店內48個座位曝光！一人一爐、整排綠橘座椅很溫潤
貴族世家個人燒肉店內採一人一爐設計，桌面已安裝獨立烤爐，搭配整排木質桌面及綠橘色座椅，整體以單人用餐為主要規劃，現場工作人員透露，店內採一層樓設計，共規劃48個座位。
除了座位與爐具都已安裝完成，店內也能看到自助點餐機、碳酸飲料機、茶飲設備及冰淇淋櫃，從現場進度來看，主要硬體設備已大致到位。
貴族世家個人燒肉菜單199元起！雞肉最低價
在菜單方面，貴族世家個人燒肉主打一人燒肉套餐，提供雞肉、豬肉及牛肉選擇，每份主餐肉品約100公克，套餐價格落在199元至399元之間，最便宜的199元套餐為雞肉，牛肉套餐則是219元起。
另外規劃70公克、100公克及200公克等不同肉品加點選擇，加點價格最低88元起，包括豬五花70公克、牛五花70公克。
附餐部分延續貴族世家牛排的自助吧特色，點套餐就能享有湯品、飲料及冰淇淋無限供應。換句話說，消費者只要花199元，就能享受個人燒肉搭配自助飲料、湯品、冰淇淋吃到飽。
貴族世家為何要開1人燒肉店？業者：鎖定25至45歲
貴族世家表示，觀察到目前餐飲市場偏好一人用餐，以及喜歡自助吧吃到飽的兩大消費族群，因此決定推出個人燒肉品牌，希望同時吸引這兩類客群，並鎖定25至45歲年輕族群。加上集團本身有肉品進口資源，將優質原肉運用在燒肉餐點上，成為跨足新市場的契機。
個人燒肉全台首店先由總公司經營，未來預計開放加盟，全台首間門市位在台北市大安區光復南路452號，介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從兩站步行前往約需8至10分鐘，勢必吸引不少嘗鮮客。
「貴族世家個人燒肉」店家資訊
地址：台北市大安區光復南路452號
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
資料來源：貴族世家個人燒肉
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貴族世家1995年在板橋成立第一家牛排館，至今已長達31年，靠著平價牛排搭配自助吧吃到飽打響名號，旗下還有貴族世家mini、孫東寶台式牛排等品牌，這次跨足個人燒肉市場，吸引各界高度關注。
《NOWNEWS今日新聞》記者今（2）日前往台北市大安區光復南路452號直擊，現場施工已接近完成，從店外透過大片玻璃，就能看見店內燈火通明，全新對外招牌燈也已點亮，整體裝潢、桌椅及餐飲設備大致就定位，只剩入口處紙箱、廢料尚待清除。
至於確切開幕時間，貴族世家官方向《NOWNEWS》透露，目前正在趕工力拚、最快下周開幕，若未能趕上進度，則可能順延至下下周，也就是11月中旬前後登場，實際日期仍待品牌正式公告。
貴族世家個人燒肉店內採一人一爐設計，桌面已安裝獨立烤爐，搭配整排木質桌面及綠橘色座椅，整體以單人用餐為主要規劃，現場工作人員透露，店內採一層樓設計，共規劃48個座位。
除了座位與爐具都已安裝完成，店內也能看到自助點餐機、碳酸飲料機、茶飲設備及冰淇淋櫃，從現場進度來看，主要硬體設備已大致到位。
在菜單方面，貴族世家個人燒肉主打一人燒肉套餐，提供雞肉、豬肉及牛肉選擇，每份主餐肉品約100公克，套餐價格落在199元至399元之間，最便宜的199元套餐為雞肉，牛肉套餐則是219元起。
另外規劃70公克、100公克及200公克等不同肉品加點選擇，加點價格最低88元起，包括豬五花70公克、牛五花70公克。
附餐部分延續貴族世家牛排的自助吧特色，點套餐就能享有湯品、飲料及冰淇淋無限供應。換句話說，消費者只要花199元，就能享受個人燒肉搭配自助飲料、湯品、冰淇淋吃到飽。
貴族世家表示，觀察到目前餐飲市場偏好一人用餐，以及喜歡自助吧吃到飽的兩大消費族群，因此決定推出個人燒肉品牌，希望同時吸引這兩類客群，並鎖定25至45歲年輕族群。加上集團本身有肉品進口資源，將優質原肉運用在燒肉餐點上，成為跨足新市場的契機。
個人燒肉全台首店先由總公司經營，未來預計開放加盟，全台首間門市位在台北市大安區光復南路452號，介於捷運國父紀念館站與信義安和站之間，從兩站步行前往約需8至10分鐘，勢必吸引不少嘗鮮客。
地址：台北市大安區光復南路452號
紅線｜捷運信義安和站，距離550公尺、步行8分鐘
紅線｜台北101／世貿站，距離700公尺、步行11分鐘
藍線｜捷運國父紀念館站，距離650公尺、步行10分鐘
資料來源：貴族世家個人燒肉