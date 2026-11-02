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▲情歌天后郭靜（前排左）於馬光家庭日獻唱員工票選歌曲，馬光醫療網執行長黃福祥（前排右）也一同上台同歡，與現場員工及眷屬共享音樂時光，為家庭日增添溫馨氛圍。（圖／馬光中醫提供）

▲馬光醫療網第二屆「沐光嶼航」家庭日於高雄展覽館盛大舉行，吸引1,550名員工與親友齊聚同樂，現場氣氛熱烈。（圖／馬光中醫提供）

▲馬光家庭日安排多項團隊競賽，執行長黃福祥（圖中舉手者）帶領各單位主管參加，與來自全台各院所的夥伴趣味互動，增進企業內部向心力。（圖／馬光中醫提供）

▲馬光醫療網家庭日準備總價超過百萬元的抽獎好禮，包括話題新機iPhone Duo及多項國內外旅遊大獎。（圖／馬光中醫提供）

▲馬光醫療網品牌行銷部資深經理陳鐿之（左二）與弘道基金會夥伴於公益攤位合影，家庭日周邊商品響應「寒冬助老計畫」，所得全數捐贈支持弱勢長者冬季關懷服務。（圖／馬光中醫提供）

職場健康問題日益受到關注，企業如何兼顧員工身心與工作需求，成為人才管理的重要課題。根據2026年《台灣職場心理健康與人才永續白皮書》，59.5%的受訪工作者自評處於高度疲憊狀態，反映職場身心負荷值得重視。馬光醫療網昨（1）日於高雄展覽館舉辦第二屆「沐光嶼航」家庭日，邀集1,550名員工及眷屬到場同樂，員工參與率高達八成，展現中醫指標品牌的企業規模與凝聚力。除了透過家庭日促進團隊情感，馬光也持續從加班費計算制度、休診安排及薪資待遇著手，希望讓忙於照顧患者的醫療工作者，擁有更充裕的休息時間與穩定收入。今年家庭日邀請韓籍啦啦隊女神李多慧、療癒系情歌天后郭靜接力登台，搭配團隊競賽、親子互動及趣味活動，讓來自各地院所的員工與親友齊聚高雄。郭靜的演唱曲目則由員工事前票選，讓同仁參與節目安排。現場準備多項總價值超過百萬元的抽獎好禮，不僅有話題新機iPhone Duo，還有橫跨陸海空、可與親友同行的旅遊獎項，包括迪士尼探險號雙人郵輪之旅、沖繩雙人旅遊、花東鐵道旅行等。此外，今年更特別規劃眷屬專屬抽獎，準備Dyson吸塵器、Panasonic除濕機及多項生活家電，讓陪同參與的家人也有機會獲得好禮，藉此感謝眷屬長期以來的支持與付出。馬光醫療網執行長黃福祥表示，醫療工作者每天照顧患者，背後需要家人的理解與支持，才能讓同仁安心投入工作。因此，企業除了照顧員工，也希望透過家庭日向一路支持他們的家人表達謝意。他認為，員工關懷不能只看活動辦得多熱鬧，更重要的是企業能否在工作制度與薪資待遇上持續改善。尤其面對物價上漲與生活成本增加，企業除了提供合理的工作時間，也應讓同仁的付出獲得相應回報，讓員工能夠安心工作，也有餘裕照顧自己、陪伴家人。為兼顧醫療服務與員工生活品質，馬光長期實施優於勞基法的加班制度，員工每日工作滿7小時後，超出部分即依加班費標準計算，相較於法定滿8小時後計算加班的基準，更重視員工的工作付出與合理報酬。去年更調整院所門診安排，週六晚間及週日全天全面休診，讓第一線同仁有更完整的休息與家庭時間。今年則進一步回應院所尖峰時段的人力需求，自4月起調高晚班津貼，其中「早班加晚班」津貼由每次120元提高至250元，調幅高達108%，讓配合晚間服務需求的員工獲得更合理的報酬，在維持醫療服務品質的同時，也兼顧員工收入與生活需求。除了工作制度與待遇調整，馬光也持續鼓勵員工建立健康生活習慣。自10月20日起推出家庭日前導活動，邀請員工與家人透過健走、慢跑、登山或騎自行車等方式，在不同日期完成兩次、每次至少30分鐘的運動紀錄，即可獲得活動獎勵；結合活動餐券與現場競賽獎金，相關獎勵合計約50萬元。此外，馬光每年透過「快樂指數調查」了解員工的工作感受，近年結果皆超過80分（滿分100分），反映員工對職場環境的正向評價，並作為持續改善員工照顧措施的參考。延續去年家庭日的公益安排，今年馬光再次邀請弘道老人福利基金會一同參與，在活動現場設置公益攤位，向大家介紹高齡者照顧需求。馬光周邊商品義賣所得全數捐贈「寒冬助老計畫」，支持弱勢長者冬季關懷服務，溫暖獨居長輩的身心提升幸福感，也讓員工與家人在參與家庭日之餘，共同響應在地公益行動。馬光醫療網近年陸續獲得1111人力銀行「幸福企業」、高雄市政府勞工局「友善企業」等肯定。從優於法規的加班費計算制度、調整休診安排、提高晚班津貼到家庭日活動，馬光持續透過不同方式回應員工需求。隨著第二屆家庭日參與率提升，企業也將持續檢視工作制度與員工照顧措施，讓健康管理的理念同時落實於醫療服務與職場經營。更多關於「馬光中醫診所」詳情請見，馬光醫療網官方網站、馬光醫療網FB粉絲專頁。