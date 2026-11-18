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▲麻醬芝麻濃香、炸醬鹹香甘甜，只要簡單沖泡三分鐘，就能享受一碗熟悉又療癒的好味道。（圖／NOWNEWS攝）

有時候就是想吃一碗乾麵，但又不想出門人擠人，外帶乾麵最怕放一下就糊掉，麵不Q了、醬也不香了，吃起來總覺得少一味…。最近在社群上引發不少討論的，就是這碗陪伴大家很久的「巷口乾麵」，不少網友發現它默默升級了！原本需要等待五分鐘，現在只需三分鐘就能上桌；麻醬與炸醬風味同步升級，香氣更濃，麵條更容易吸附醬汁，三分鐘就能端上一碗料多滿足的乾麵。喜歡濃郁芝麻香的人可以選擇麻醬風味。加入青蔥提味，白芝麻香氣更加鮮明，拌開後香氣撲鼻，每一口都吃得到滿滿芝麻香，還能依喜好加入半熟蛋、豬肉片、青江菜，簡單變化就能吃得更豐盛。炸醬風味則加入辣豆豉，讓原本的醬香多了一層發酵香氣，入口鹹香、尾韻帶出豆瓣甘甜。搭配溏心蛋、雞肉絲、小黃瓜、紅蘿蔔或豆皮絲，爽脆配料平衡濃郁醬香，越拌越香。有網友留言表示：「平時囤貨，等下大雨懶得出門時，發揮了大作用，很喜歡。」也有消費者簡單留下「好吃，會再回購～」的回饋，顯示乾麵除了滿足口味，也成為不少人放在家中、想吃就能快速享用的方便選擇。下班回家不想開火、不想排隊，也不想為了一餐花太多時間，只要簡單沖泡三分鐘，就能享用巷口乾麵。無論是一個人的晚餐、宵夜，或是搭配家中現有的蛋、肉、蔬菜，都能依照自己的喜好變化，讓這份熟悉的美味更貼近生活。巷口乾麵以麻醬、炸醬兩種經典風味，加上Q彈麵條與三分鐘快速享用的便利性，讓想吃乾麵的時候，不必特別出門，在家就能輕鬆端上一碗熱騰騰的熟悉好味道。