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▲瘦子透露自己喝太醉，結果把氣泡水放到冷凍庫整罐爆炸。（圖／翻攝自瘦子IG@mjfceo）

▲瘦子家冰箱被氣泡水炸裂後慘絕人寰。（圖／翻攝自瘦子IG@mjfceo）

天團MJ116成員瘦子時常透露社群分享生活點滴，昨（1）日他在社群透露，自己前一天萬聖節晚上喝得太醉，回家直接把氣泡水放進冷凍庫，結果整罐在冰箱裡爆開，起床後看見了慘烈的一幕，讓他崩潰直呼：「太扯！」瘦子昨日在IG限時動態寫下，「昨天喝太醉，大概是我吧，回家把氣泡水放在冷凍庫，結果爆開。」同時公開了自家冰箱內部的照片，可見裡面各處因為水流出來，到處都是冰霜水柱。而瘦子邊看這個災難現場，也忍不住驚呼，「炸裂！超扯！X！」超衝擊的畫面曝光後掀起許多網友討論，「不得不說瘦子的老婆情緒相當穩定」、「如果我老公是瘦子，他把冰箱插頭拔掉我都不生氣」、「氣泡水已經是不穩定當中最穩定的了」、「好有美感的冷凍。」值得一提的是，為什麼氣泡水不能放冷凍庫呢？因為水結冰後體積會膨脹約9%，加上二氧化碳氣體可能改變瓶內壓力，導致容器承受過大的壓力，尤其是寶特瓶可能膨脹、變形甚至爆裂，玻璃瓶更有破裂風險。