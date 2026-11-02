根據最新消息，急需控球後衛的邁阿密熱火成為最大買家，甚至不惜送出阿德巴約（Bam Adebayo），也要組成厄文＋「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）雙人組，另外底特律活塞也成為潛在買家。

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熱火監控厄文狀況 想讓他搭檔字母哥

阿德巴約數據下滑 與字母哥難長期共存

原本被寄望是攻守核心的兩人，場上效率值竟為全隊任一搭配的雙人組中最低，在字母哥佔據多數球權、又需要禁區空間情況下，上季各項數據寫下生涯最佳的阿德巴約，數據大幅下滑，在熱火拿不出籌碼情況下，這位3屆全明星恐成為交易主菜。

活塞、火箭都想爭取厄文？外界傳言滿天飛

獨行俠總裁拒談此事 厄文本人樂觀看待

總裁尤基利（Masai Ujiri）甚至說出「世上只有一個厄文」力挺，強調厄文能幫助年輕球員成長，球隊無意主動交易。

厄文目前的合約尚餘兩年，包含最後一年的球員選項

達拉斯獨行俠超級巨星厄文（Kyrie Irving）本季走出膝傷陰霾，目前5場出賽、在場均28.6分鐘上場時間中，攻下21.4分、3.4籃板、4.8助攻與1.2抄截，投籃和三分命中率高達52.7%、39%，前日傳出有可能在交易大限前被交易離隊，此則消息最早由知名記者Shams Charania透露，熱火正密切監控厄文狀況，希望能為隊上的頂級球星字母哥、阿德巴約尋求具備突破與得分爆發力的頂級後場搭檔。熱火本季梭哈換來字母哥，但缺乏合格控衛的弱點，從開季初就不斷放大，球隊被迫打全員跑動、無擋拆體系，目前仍在磨合期，甚至寫下開季4連敗，直到近期才擊敗老鷹、溜馬。尤其是備受矚目的字母哥與阿德巴約雙塔組合，目前交易瓶頸主要在於，熱火補強後場的需求太過明確，但獨行俠更多希望囤積未來資產，而熱火手上可供交易的首輪選秀權數量有限，能否滿足獨行俠的需求仍是一大挑戰。另根據《體育畫報》Chris Mannix報導，開季打出5勝1敗佳績的活塞，也是交易厄文的潛在球隊。美媒與專家指出，活塞開季表現亮眼，對引進厄文展現出相當高的熱情與關注。活塞若希望加速重建進度並衝擊季後賽，具備豐富奪冠經驗與單打能力的厄文將是極佳的即戰力，跟後場主力康寧漢（Cade Cunningham）組成最強聯盟後場組合也相當有看頭。最後是前NBA球員、現任評論員格林（Danny Green），認為火箭應該積極爭取厄文加盟，提升後場外線火力與進攻創造力。面對鋪天蓋地的交易傳聞，獨行俠管理層與球員目前展現出相對積極且團結的姿態，厄文本人受訪時也直言，專注於球場表現，與一哥弗拉格（Cooper Flagg）合作愉快，公開表示兩人均成熟看待休賽季至今的交易傳聞。，獨行俠是否會在交易截止日前打開交易大門，主要取決於球隊與弗拉格的磨合狀況，以及獨行俠在西區戰績榜上的位置，若戰績未達預期，市場對這位9屆全明星控衛的爭奪戰恐將隨之升溫。