我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士中鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病開季全數缺席，更驚傳考慮退役且無故缺陣，成為球團棘手的薪資包袱。（圖／路透／達志影像）

金州勇士再度點燃組建超級陣容的野心！隨著禁區大將波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）深陷不明病況、開季全數缺席甚至驚傳「正考慮退休」，加上他日前爆出無故缺席球隊行程卻在西班牙看牙醫的爭議，讓勇士前場戰力徹底拉警報。根據美媒《Heavy》資深內幕記者德凡尼（Sean Deveney）報導，勇士已重新將目光鎖定曾苦追許久的猶他爵士29歲「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen），試圖為柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒（Jimmy Butler）引進第3位全明星得分箭頭，然而面對馬卡南高達4900萬美元的年薪與第二層薪資圍裙的極限制約，勇士若想促成這筆重磅交易，勢必得端出包含波神合約與大量首輪籤的複雜包裹。波爾辛吉斯加盟勇士後的處境極為尷尬，先前在塞爾提克時期就被診斷出患有姿勢性心搏過速症候群（POTS），如今更面臨身體狀況不明的長期缺陣，最新消息甚至傳出這位長人正認真評估退休的可能性。更令制服組頭痛的是，波神目前已進入「無故缺席」的灰色地帶，日前個人社群更被抓包現身西班牙看牙醫，對球隊內部氣氛無疑是雪上加霜。波爾辛吉斯本季手握2000萬美元保障合約，勇士若直接將其裁掉將背負龐大死薪資，最佳解方唯有將其作為薪資包裝籌碼送出。但在庫明加（Jonathan Kuminga）離隊後，勇士前場高度極度匱乏，僅剩老將格林（Draymond Green）與菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）苦撐，引進兼具213公分高度與外線火力的馬卡南，成為柯爾（Steve Kerr）體系維持爭冠窗口的最理想解答。然而，這筆世紀交易的配平難度堪稱地獄級。勇士目前團隊薪資極度逼近嚴苛的第二層圍裙，無法在交易中承接多餘薪資，要吃下馬卡南高達4900萬美元的年薪，光靠波神的2000萬合約遠遠不夠。此外，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）剛簽下5年延長合約難以動用，若拉入年薪1250萬美元的穆迪（Moses Moody），他又正遭遇嚴重的髕骨肌腱傷勢，大幅削弱了交易吸引力。因此，選秀權將是勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）談判桌上唯一的「殺手鐧」。勇士在2026年選進倫德伯格後，至2033年為止仍握有6張未來的首輪籤資產，儘管2030年籤位帶有給獨行俠的保護條款，但勇士完全能透過「首輪籤＋互換權（Pick Swap）」的複合格局打動爵士總管安吉（Danny Ainge）。柯瑞的巔峰期稍縱即逝，勇士能否克服波神的合約死結與嚴苛的薪資條款迎來馬卡南，將直接決定灣區大軍本季的爭冠天花板。