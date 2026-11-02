張震嶽去年推出相隔12年的創作專輯《跟著感覺走》後，緊接著宣布舉辦《跟著感覺走》2027台北演唱會，睽違13年將於明年4月17日、18日登場，門票於11月21日在拓元售票全面啟售，持國泰世華信用卡、本色會員可優先搶票。距離演出還有半年，張震嶽已經開始為體能做準備，希望讓身體狀態跟得上舞台上的每一次奔跑、跳躍與演唱。
睽違13年攻蛋 張震嶽50歲從容開唱
張震嶽上一次在台灣舉辦大型演唱會已是2014年，睽違13年再度回到台北小巨蛋，這次演出不只是新專輯的延伸，更是一場與歌迷重新相聚的約定。對張震嶽而言，音樂始終沒有離開生活，只是在不同的人生階段，有了不一樣的感受與表達；五十歲之後，張震嶽能更從容地面對疑問，不急著去哪裡、也不需要誰來指引，「感覺對了，就繼續往前走。」這份對生活的體悟，也成為這次演唱會最重要的核心。
談到這次演唱會的內容，張震嶽希望把重心放回音樂本身，除了帶來全新專輯《跟著感覺走》的歌曲、過往經典歌，他也將安排不少 B-side 曲目，讓歌迷們除了重溫共同記憶，也能在現場聽見更多平時不一定有機會演出的作品。張震嶽放話演唱會將以約兩小時為目標，希望能唱好唱滿，重新演唱那些一路陪伴彼此的歌曲。
張震嶽備戰小巨蛋 搶先預告彩蛋
距離演唱會還有半年，張震嶽目前巡演每場平均消耗約1000至1200大卡，而台北小巨蛋場地規模更大、舞台活動量也將提升，他預估屆時單場消耗熱量有機會挑戰1500大卡，現在也已經開始為體能做準備，希望讓身體狀態跟得上舞台上的每一次奔跑、演唱。
此外，演唱會另一大特色便是張震嶽將更多屬於自己的生活帶進舞台，演出影像除了配合音樂與演出內容設計，也將融入他親自拍攝的畫面，從上山下海的生活紀錄，到只有自己才知道的秘密基地風景，讓觀眾更貼近真實生活的張震嶽。
張震嶽演唱會11/21拓元搶票 優先購資格曝光
至於粉絲最關注的售票訊息，張震嶽《跟著感覺走》2027台北演唱會將於11月20日開放國泰世華銀行指定卡別優先購票；11月21日中午起開放本色會員及「張震嶽的秘密基地 Mini Live 」投稿者優先購票，同日下午2點在拓元售票全面啟售。
國泰世華銀行 張震嶽《跟著感覺走》2027台北演唱會
演出日期｜2027年4月17日（六）、4月18日（日）
演出地點｜台北小巨蛋
售票系統｜拓元售票系統
【搶票時程】
▶︎11月20日（五）12:00–14:00｜
國泰世華銀行世界卡優先購
限使用國泰世華銀行世界卡結帳，限量售完為止。
▶︎11月20日（五）15:00–17:00｜國泰世華銀行 CUBE 信用卡優先購
限使用國泰世華銀行 CUBE 信用卡結帳，限量售完為止。
▶︎11月21日（六）12:00｜本色會員、街聲 Mini Live 投稿者優先購
曾於2026年6月17日至6月30日參加街聲 StreetVoice「張震嶽的秘密基地 Mini Live」投稿活動的歌迷，可享優先購票資格。
▶︎11月21日（六）14:00｜全面啟售
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張震嶽上一次在台灣舉辦大型演唱會已是2014年，睽違13年再度回到台北小巨蛋，這次演出不只是新專輯的延伸，更是一場與歌迷重新相聚的約定。對張震嶽而言，音樂始終沒有離開生活，只是在不同的人生階段，有了不一樣的感受與表達；五十歲之後，張震嶽能更從容地面對疑問，不急著去哪裡、也不需要誰來指引，「感覺對了，就繼續往前走。」這份對生活的體悟，也成為這次演唱會最重要的核心。
談到這次演唱會的內容，張震嶽希望把重心放回音樂本身，除了帶來全新專輯《跟著感覺走》的歌曲、過往經典歌，他也將安排不少 B-side 曲目，讓歌迷們除了重溫共同記憶，也能在現場聽見更多平時不一定有機會演出的作品。張震嶽放話演唱會將以約兩小時為目標，希望能唱好唱滿，重新演唱那些一路陪伴彼此的歌曲。
距離演唱會還有半年，張震嶽目前巡演每場平均消耗約1000至1200大卡，而台北小巨蛋場地規模更大、舞台活動量也將提升，他預估屆時單場消耗熱量有機會挑戰1500大卡，現在也已經開始為體能做準備，希望讓身體狀態跟得上舞台上的每一次奔跑、演唱。
此外，演唱會另一大特色便是張震嶽將更多屬於自己的生活帶進舞台，演出影像除了配合音樂與演出內容設計，也將融入他親自拍攝的畫面，從上山下海的生活紀錄，到只有自己才知道的秘密基地風景，讓觀眾更貼近真實生活的張震嶽。
張震嶽演唱會11/21拓元搶票 優先購資格曝光
至於粉絲最關注的售票訊息，張震嶽《跟著感覺走》2027台北演唱會將於11月20日開放國泰世華銀行指定卡別優先購票；11月21日中午起開放本色會員及「張震嶽的秘密基地 Mini Live 」投稿者優先購票，同日下午2點在拓元售票全面啟售。
國泰世華銀行 張震嶽《跟著感覺走》2027台北演唱會
演出日期｜2027年4月17日（六）、4月18日（日）
演出地點｜台北小巨蛋
售票系統｜拓元售票系統
【搶票時程】
▶︎11月20日（五）12:00–14:00｜
限使用國泰世華銀行世界卡結帳，限量售完為止。
▶︎11月20日（五）15:00–17:00｜國泰世華銀行 CUBE 信用卡優先購
限使用國泰世華銀行 CUBE 信用卡結帳，限量售完為止。
▶︎11月21日（六）12:00｜本色會員、街聲 Mini Live 投稿者優先購
曾於2026年6月17日至6月30日參加街聲 StreetVoice「張震嶽的秘密基地 Mini Live」投稿活動的歌迷，可享優先購票資格。
▶︎11月21日（六）14:00｜全面啟售