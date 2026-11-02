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日本媒體披露，美國於2024年偵破一起中國籍男子涉嫌對北韓走私案，經多名相關人士證實，一個民間犯罪集團以香港為據點、由中國籍人士組成的民間走私集團深度涉入其中。調查進一步揭露，該集團在將運抵轉運站香港的槍械轉運至北韓時，採取了極具隱蔽性的手法，將武器暗中混入即將返國的北韓外交官海運私人行李中，並申報為「冰箱」及「廚房用品」。值得注意的是，犯罪集團份子中，竟也有一名台灣人涉案。根據讀賣新聞報導，引述相關人士說法指出，走私集團主要由中國籍人士組成，利用香港作為自由貿易港的便利條件，主導香港端走私行動的關鍵人物，為美國境內收件方「裕領貿易有限公司」的實際經營者、一名蔡姓香港籍男子。隨著國際社會對北韓武器走私的監管網出現漏洞，該走私集團目前據傳仍在暗中運作。該名蔡姓男子同時承包了駐港北韓總領事館於2023年關閉後、返國外交官的家具物品海運業務。他在等待2023年12月自美國寄出的武器抵達香港後，便將這批軍火與外交官行李一同裝載至其安排的貨輪「向陽號」（Sunrich，當時登記為獅子山共和國船籍）。這批武器在申報時被偽裝申報為「冰箱」與「廚房用品」。報導指出，走私集團顯然算準了香港作為繁忙的自由貿易港，進出口手續相對簡便，且海關當局通常不會嚴格查驗外交官行李，才以此手段進行偽裝；涉事的外交官對此則毫不知情。知情人士另透露，參與走私行動的還包括該貨輪的實質擁有人、一名王姓台灣籍男子，以及船舶營運公司「天馬船務有限公司」的實際負責人、一名梁姓中國籍男子。報導還提到，2024年曾有北韓軍方相關人士攜帶200萬美元現金前往中國南部，委託梁男將資金兌換成加密貨幣，以達到洗錢目的。該集團也涉嫌走私高級汽車，蔡男幾年前曾將從中東空運抵達的高級汽車，轉裝貨輪運往北韓，且金正恩在2024年上半年於官方活動中使用的車輛，被發現疑似與走私車輛同型號。報導指出，該走私集團目前以4艘貨輪的編制持續運作，近來除頻繁運送聯合國安理會制裁決議所禁運的鋼鐵類物資外，亦可能正策劃自馬來西亞向北韓走私石油。此前，負責監督對北韓制裁執行情況的聯合國安理會北韓制裁委員會專家小組，因俄羅斯在任期延期決議案中動用否決權，已於2024年4月底被迫停止運作，導致國際監管力道減弱。曾任該專家小組委員的古川勝久在比對、分析美國起訴記錄及相關人士向本報提供的多份文件後表示，相關證言「具備合理性，且有充分理由採信」。涉案用於走私武器的貨輪過去曾頻繁變更船名與船籍。紀錄顯示，該船從香港出港抵達黃海周邊海域後，屢次出現關閉「船舶自動識別系統」（AIS）等反常舉動。古川指出，該貨輪「幾乎未曾停靠過原先申報的目的港（如南韓等港口）」，並分析「唯一合理的推論，就是該船暗中多次頻繁進出北韓港口」。他強調，包括中國在內的所有聯合國成員國，均應依據安理會決議對該類涉案船舶採取扣押等資產凍結措施。