我是廣告 請繼續往下閱讀

勇士 VS 太陽：外線大隊火力對轟

湖人 VS 熱火：唐西奇、字母哥歐洲巨星大對決

11月3日 NBA完整賽程表（台灣時間）

比賽時間 對戰組合（客隊 @ 主隊） 8:00 AM 俄克拉荷馬城雷霆 (Thunder) @ 克里夫蘭騎士 (Cavaliers) 8:30 AM 底特律活塞 (Pistons) @ 夏洛特黃蜂 (Hornets) 8:30 AM 華盛頓巫師 (Wizards) @ 奧蘭多魔術 (Magic) 8:30 AM 芝加哥公牛 (Bulls) @ 費城76人 (76ers) 8:30 AM 亞特蘭大老鷹 (Hawks) @ 印第安納溜馬 (Pacers) 8:30 AM 布魯克林籃網 (Nets) @ 紐約尼克 (Knicks) 9:00 AM 沙加緬度國王 (Kings) @ 達拉斯獨行俠 (Mavericks) 9:00 AM 密爾瓦基公鹿 (Bucks) @ 明尼蘇達灰狼 (Timberwolves) 9:00 AM 紐奧良鵜鶘 (Pelicans) @ 孟菲斯灰熊 (Grizzlies) 9:30 AM 波士頓塞爾提克 (Celtics) @ 休士頓火箭 (Rockets) 9:30 AM 猶他爵士 (Jazz) @ 聖安東尼奧馬刺 (Spurs) 10:00 AM 波特蘭拓荒者 (Trail Blazers) @ 丹佛金塊 (Nuggets) 11:00 AM 邁阿密熱火 (Heat) @ 洛杉磯湖人 (Lakers) 11:00 AM 多倫多暴龍 (Raptors) @ 洛杉磯快艇 (Clippers) 11:00 AM 鳳凰城太陽 (Suns) @ 金州勇士 (Warriors)

2026-27 NBA例行賽可以去哪裡看？

轉播／資訊平台 平台類型 觀看與使用方式 轉播與服務內容說明 NBA League Pass 官方付費串流平台 手機、平板、電腦及智慧電視等裝置 NBA官方全球串流服務，支援直播與隨選重播，實際提供場次依各國家/地區轉播權利規範而定。 緯來體育台 有線電視體育頻道 電視第四台、部分線上電視串流專區 台灣長期轉播NBA的重要電視管道，例行賽與熱身賽轉播場次依電視台當日節目表公告為準。 愛爾達電視（ELTA TV） 數位電視與新媒體串流平台 中華電信MOD、Hami Video、ELTA.tv 提供多元高畫質體育賽事轉播，每日轉播場次及賽事安排可透過MOD與各線上平台賽程表查詢。 NBA官方網站與App 官方資訊平台（免費/部分內建功能） 官方網頁版、iOS/Android應用程式 提供全聯盟即時文字比分、賽程時間表、球員與球隊完整數據庫以及賽後精彩影音剪輯。

NBA例行賽持續開打，今（3）日共有15場比賽進行，最受關注莫過於金州勇士在主場交手鳳凰城太陽，勇士開季3連敗後拿下3連勝，因為膝蓋管理問題上場缺戰的柯瑞（Stephen Curry）即將回歸，全力幫勇士拿到4連勝，洛杉磯湖人則由近況火燙的一哥唐西奇（Luka Doncic）率隊交手「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的熱火。1. 勇士陣容調配與體能考量連戰考量：勇士在經歷背靠背賽程的考驗下，主力陣容包含柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等老將的體能調配將是獲勝關鍵。火力銜接：在陣容部分人手短缺的情況下，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓（De'Anthony Melton）與倫德伯格（Yaxel Lendeborg）等後場及鋒線球員能否延續高外線命中率，將直接影響勇士主場的進攻節奏。2. 太陽火力發揮與防守改善後場得分爆發力：布克（Devin Booker）與格林（Jalen Green）為太陽外線核心，布克在上一次對決中飆分展現極佳手感，能為球隊拉開攻守空間。防守端的修正：太陽開季進攻端維持一定水準，但防守失分偏高。面對勇士的多點傳導與外線浪潮，太陽能否減少對手空檔投籃並保護好防守籃板，是客場爭勝的核心。1. 湖人進攻核心火力與主場優勢攻守節奏與手感：湖人本季開季展現出極強的進攻效率，團隊投籃命中率維持高檔，並剛靠著核心球星的強勢發揮擊敗暴龍止跌回升。在主場出賽的加持下，團隊外線與傳導節奏是爭勝的最大優勢。後場與鋒線連動：除主將的火力輸出外，里夫斯（Austin Reaves）等後場要角在組織與得分上的安定感，能有效為湖人拉開進攻空間。2. 熱火進攻爆發力與客場挑戰火熱的進攻狀態：熱火近期剛以單場高分145：125大勝溜馬，團隊展現出驚人的投射火力與快攻轉換能力。若能將這股進攻氣勢帶到洛杉磯，將給湖人的防守帶來極大壓力。防守端禁區保護：阿德巴約（Bam Adebayo）領銜的熱火防守體系，需要有效圍堵湖人的禁區衝擊與防守籃板保護，同時減少失誤，避免讓湖人打出防守反擊。