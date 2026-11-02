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朋友一句「沒事」，真的就能當作沒事？台中一名張姓男子駕車離開停車格時，不慎撞倒路旁停放的機車，雖停車請同行友人下車查看並扶起機車，卻因友人表示車輛沒有明顯損傷，便未報警逕自離去。警方事後調閱監視器循線查獲，認定張男肇事後未依規定處置，依《道路交通管理處罰條例》第62條舉發，可處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月。台中市警第三分局交通分隊日前下午4點多，獲報前往南區工學北路處理交通事故。26歲陳姓女子向警方表示，她前一天下午2點多將機車停放在路旁停車格，當晚11點多準備騎車返家時，卻發現原本架在中柱上的機車已倒向側柱，左側車身出現損傷，連車牌也被撞凹，懷疑停車期間遭其他車輛碰撞，因此隔天返回現場報警。員警到場後，立即調閱周邊監視器，並在附近店家協助下取得影像。由於陳女停車時間較長，增加影像比對難度，員警仍逐一檢視，終於找到事發畫面，還原事故經過。畫面顯示，一輛自小客車從路旁停車格駛離時，不慎碰撞陳女的機車，導致機車倒地。駕駛隨即將車停靠前方路旁，車上一名乘客下車將機車扶起，隨後返回車內，一行人便直接離開現場。警方根據車牌及影像循線追查，通知54歲張姓男子到案說明。張男坦承當時確實有撞倒機車，發現後請同行友人下車查看、扶起機車，因友人表示車輛看起來沒有明顯損傷，才決定離開，對於造成車主困擾也深感抱歉。警方表示，張男肇事後未依規定處置，已依法舉發，並吊扣駕駛執照1個月，同時協助雙方處理後續賠償事宜，陳女也對警方積極協助表達感謝。警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人受傷或死亡卻未依規定處置，可處1000元以上3000元以下罰鍰；肇事逃逸者，並吊扣駕駛執照1至3個月。即使事故僅造成車輛損傷，也不能因自認損害輕微、已將車輛扶起，或打算交由保險公司處理，就自行離開，仍應停車、留在現場並撥打110報警，以免觸法。