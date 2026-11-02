過去想在手機上使用不同ChatGPT帳號，必須先登出再重新登入，如今OpenAI宣布，ChatGPT手機版正式加入「帳號切換」功能，iPhone、Android用戶最多可同時登入2組帳號，不必反覆登出輸入密碼，一鍵就能快速切換工作與私人用途，聊天紀錄、AI記憶及訂閱方案也完全獨立，不必擔心資料混在一起。
ChatGPT手機支援雙帳號！iPhone、Android都能用
根據OpenAI官方更新日誌，ChatGPT已開始向iOS、Android用戶陸續推出「帳號切換」（Account Switching）功能，同一支手機最多可保持2組帳號登入，透過設定選單就能快速切換，不必反覆登出。ChatGPT網頁版先前已支援多帳號切換，這次則正式擴大至手機App，新功能目前採分階段開放，並非所有用戶都已經收到更新，若設定內找不到選項，可能還需要等候開放。
ChatGPT雙帳號怎麼切換？4步驟完成設定
根據OpenAI官方說明，iPhone、Android操作方式相同：
1.開啟ChatGPT App，進入「設定」。
2.點選「切換帳號」。
3.選擇「新增帳號」。
4.登入另一組ChatGPT帳號，即可完成設定。
日後只要進入設定，就能快速選擇要使用的帳號，不必重新登入。
工作、私人聊天完全分開，Plus訂閱不能共用
這次更新最大的好處，就是讓工作與生活資料分開管理。OpenAI強調，不同帳號的聊天紀錄、AI記憶、上傳檔案、個人設定及訂閱方案都各自獨立，切換帳號不會合併資料，也不會自動分享對話內容。手機版也支援接收兩組帳號的通知，點選另一組帳號的通知後，ChatGPT會自動切換並開啟相關內容。
至於新增第二組帳號是否需要付費？OpenAI說明，建立新帳號完全免費，預設使用Free方案。不過，如果原本帳號已訂閱ChatGPT Plus，第二組帳號並不會共享付費權益，想使用Plus功能仍須另外訂閱。
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根據OpenAI官方更新日誌，ChatGPT已開始向iOS、Android用戶陸續推出「帳號切換」（Account Switching）功能，同一支手機最多可保持2組帳號登入，透過設定選單就能快速切換，不必反覆登出。ChatGPT網頁版先前已支援多帳號切換，這次則正式擴大至手機App，新功能目前採分階段開放，並非所有用戶都已經收到更新，若設定內找不到選項，可能還需要等候開放。
根據OpenAI官方說明，iPhone、Android操作方式相同：
1.開啟ChatGPT App，進入「設定」。
2.點選「切換帳號」。
3.選擇「新增帳號」。
4.登入另一組ChatGPT帳號，即可完成設定。
日後只要進入設定，就能快速選擇要使用的帳號，不必重新登入。
工作、私人聊天完全分開，Plus訂閱不能共用
這次更新最大的好處，就是讓工作與生活資料分開管理。OpenAI強調，不同帳號的聊天紀錄、AI記憶、上傳檔案、個人設定及訂閱方案都各自獨立，切換帳號不會合併資料，也不會自動分享對話內容。手機版也支援接收兩組帳號的通知，點選另一組帳號的通知後，ChatGPT會自動切換並開啟相關內容。
至於新增第二組帳號是否需要付費？OpenAI說明，建立新帳號完全免費，預設使用Free方案。不過，如果原本帳號已訂閱ChatGPT Plus，第二組帳號並不會共享付費權益，想使用Plus功能仍須另外訂閱。