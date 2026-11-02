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▲官方宣佈11/21的ARIRANG高雄場次會直播。（圖／btsliveviewing.com）

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年重返台灣，將於11月19日、21日、22日在高雄世運主場館舉辦《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》演唱會，3場預計吸引超過15萬名ARMY（粉絲名）朝聖。原本只有日本宣布，將於21日透過全國電影院同步直播高雄演唱會，沒想到10月底巴西場的院線直播結束後，片尾竟突然宣布「11月21日高雄場全球直播」，讓台灣粉絲又驚又喜，紛紛喊話要讓全世界見識台灣ARMY的應援實力，甚至已經準備好在世運主場館喊到燒聲。BTS這次世界巡演不只讓買到票的粉絲進場同樂，也安排部分場次透過電影院直播，讓無法親臨現場的ARMY一樣能跟著應援。早在10月1日，日本官方便宣布11月21日晚間8點（台灣時間7點），將於日本全國電影院同步轉播高雄世運主場館的演出，當時僅公布日本地區的放映計畫，沒想到10月底巴西場院線直播結束後，片尾竟藏著更大的驚喜，正式預告11月21日高雄場、12月29日雅加達場將推出全球電影院直播，消息一出立刻讓台灣ARMY興奮狂尖叫。尤其這次全球直播的舞台不是首爾、東京，而是台灣高雄，讓不少ARMY決定把21日當成大型應援實力展示會，紛紛留言：「21進場的ARMY們，大聲的應援、用力的吶喊，已經準備到時候喊壞喉嚨了」、「讓防彈看到我們的力量」、「阿里郎〈Body to Body〉要唱給全世界最大聲」、「更不能丟台米的臉了」，還有人笑說要提前準備喉糖，希望當天能讓全世界看到台灣粉絲有多熱情。BTS才剛在10月底結束巴西3場演唱會，7名成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook（柾國）昨天開直播與粉絲聊天，V突然提到下一站就是高雄，SUGA好奇問：「我們是第一次去高雄對吧？」接著大家開始討論台灣美食，RM更突然冒出一句：「現在還有在賣古早味蛋糕嗎？」讓台灣ARMY聽了相當開心。Jimin透露，早就聽說台灣很漂亮，SUGA也表示高雄很美、食物好吃，還聽說高雄與釜山很像，台北則像首爾。熱愛玩《楓之谷》的Jin則分享，以前遊戲裡就有以台灣為概念設計的地圖，直呼真的太漂亮，讓柾國聽完也忍不住說：「我好期待喔！」有粉絲已經開始期待BTS來台拍攝旅遊短片，認為高雄不只有美食，還有許多值得逛的地方，紛紛喊話要把最美的城市風景留給成員。至於沒搶到門票的ARMY，也有人準備在場館外一起應援，不過粉絲之間仍持續提醒，千萬不要為了追星影響其他民眾或造成現場混亂。回顧BTS自2013年出道以來，曾多次來台演出，從2015年新北市工商展覽中心、2016年新莊體育館、台北小巨蛋《超級巨星紅白藝能大賞》錄影，到2017年林口體育館，2018年更一連2天攻下桃園國際棒球場。這次相隔8年再訪台灣，首次前進高雄世運主場館，一口氣舉辦3場演唱會，其中21日更將透過全球電影院直播，讓台灣ARMY的應援聲傳到世界各地。