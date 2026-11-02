AI工具應用延伸至金融服務，券商也將相關使用權益納入開戶活動。元大證券攜手Google Cloud推出「AI理財神隊友」活動，即日起至12月31日，新戶完成指定登錄及開戶程序，可抽Gemini Enterprise六個月方案；另完成指定交易條件，前200名達標者可直接取得領取資格。
元大證券表示，投資人面對大量財經新聞、企業法說會內容與財報資訊，運用AI協助整理資料，已成為新的資訊使用方式。此次合作將原本聚焦商務場景的Google Cloud企業級AI應用服務Gemini Enterprise，納入證券新戶活動，讓一般投資人有機會體驗相關工具。
活動期間為11月1日至12月31日，民眾須至「AI理財神隊友」活動網頁完成登錄及開戶，即可參加Gemini Enterprise六個月方案抽獎，共抽出20名。若再成功買進台股或美股，累計任三筆，前200名優先達標者可直接獲得領取資格，詳細條件依活動辦法為準。
元大證券指出，AI正改變投資人取得與整理資訊的方式，此次與Google Cloud合作，希望拓展AI工具在投資人日常生活中的應用，協助使用者整理市場資訊。
元大證券表示，旗下「投資先生」APP已整合台股、美股、ETF、定期定額及基金等商品服務，後續將持續拓展數位金融與智慧應用。活動詳情可至元大證券活動網頁查詢。
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活動期間為11月1日至12月31日，民眾須至「AI理財神隊友」活動網頁完成登錄及開戶，即可參加Gemini Enterprise六個月方案抽獎，共抽出20名。若再成功買進台股或美股，累計任三筆，前200名優先達標者可直接獲得領取資格，詳細條件依活動辦法為準。
元大證券指出，AI正改變投資人取得與整理資訊的方式，此次與Google Cloud合作，希望拓展AI工具在投資人日常生活中的應用，協助使用者整理市場資訊。
元大證券表示，旗下「投資先生」APP已整合台股、美股、ETF、定期定額及基金等商品服務，後續將持續拓展數位金融與智慧應用。活動詳情可至元大證券活動網頁查詢。