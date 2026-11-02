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選戰倒數26天，台中市長盧秀燕今（2）日以台北市長蔣萬安競總主委身分，拜會北市議會國民黨團，她說，在選戰最後20幾天，要來致意拜訪，希望國民黨市議會黨團所有提名同志高票當選，另外也要讓蔣萬安繼續爭取連任勝選。她也打趣道，自己30年前也跑台北市府會新聞，當時是吳伯雄和黃大洲擔任市長，所以也是來看老朋友。盧秀燕今和蔣萬安競選總幹事羅智強一起拜訪市議會黨團，議長戴錫欽和一干現任議員候選人都到場。她致詞時說，感謝議會黨團過去4年給蔣萬安支持和鼓勵，所以台北市才能做得這麼好，站上國際舞台，包括爭取輝達、開辦營養午餐、牛奶、大巨蛋完成等重大建設。盧秀燕說，前幾天看到英國雜誌評選全世界公共運輸，台北市的捷運全世界第一名，打敗了新加坡、打敗了香港等，台北的捷運已經開辦二十多年了，那到現在為止能夠歷久彌新，那開創固然不容易，能夠維持高度的營運而且拿到世界第一，就是台北市。盧秀燕說，蔣萬安有這樣建設成績，最關鍵的力量就是議會黨團提供的協助、鼓勵，所以最後20幾天，再次請益、拜訪，有幾個目的，包括國民黨台北市議員所有提名同志都能夠全壘打、高票當選；蔣萬安自己也繼續爭取連任勝選，能夠為台中、台北市民來服務，那就是他們的目的。盧秀燕也說自己有私心來看好朋友，打趣說30年前她也跑台北府會新聞，當時是吳伯雄跟黃大洲擔任市長，當時的議長是陳健治，所以對台北市議會也有一定的熟悉度，也很有感情，今天就是來看看老朋友，那再次謝謝大家。