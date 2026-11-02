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2026星巴克太妃核果那堤11/4開賣！明天搶先喝 買法一覽

《NOWNEWS今日新聞》記者特別推薦怕太甜的消費者，想喝星巴克「太妃核果風味那堤」，可以選擇半糖（約糖漿壓2下），一樣擁有香甜風味但不會太膩。

▲2026星巴克「太妃核果風味那堤」中杯150元、 大杯165元、特大杯180元。（圖／記者陳明安攝）

▲2026星巴克限定耶誕紙杯4款一覽。（圖／記者陳明安攝）

搶先喝星巴克「太妃核果風味那堤」買法！

▲「太妃核果風味冷萃咖啡」中杯150元、 大杯170元、特大杯190元。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克雪人祝福、狐狸戲雪系列杯壺，價格880元～1500元。（圖／記者陳明安攝）

星巴克OWALA水壺！蝴蝶結冷水杯、杜拜巧克力可頌新品一覽

▲「蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯」2100元。（圖／記者陳明安攝）

▲「典藏香氛蠟燭」750元，星巴克典藏Dream Plaza台北門市獨賣。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克「OWALA粉彈蓋不鏽鋼水壺」1680元，容量710毫升。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

▲星巴克馬克杯有紅帽雪人、杯子蛋糕、咖啡館造型，價格640元～980元。（圖／記者陳明安攝）

▲星巴克杜拜巧克力可頌99元、栗子提拉米蘇蛋糕170元、莓果可麗露70元、紅酒慢燉牛肉生義大利麵220元。（圖／記者陳明安攝）

▲星巴克節慶餅乾系列，可可脆片奶油餅乾罐、綜合威化捲咖啡車造型鐵盒，價格290～460元。（圖／記者陳明安攝）

《NOWNEWS》記者搶先開箱！可頌熊娃娃、烘焙麵包盲盒吊飾推薦

《NOWNEWS今日新聞》記者搶先劇透，今年星巴克還有超可愛全新咖啡館造型「夾娃娃機」，預計可望將在跨年時刻推出。

▲星巴克「烘焙時刻小熊鑰匙圈」490元，共有6款造型。（圖／記者陳明安攝）

▲星巴克可頌裝扮熊寶寶990元、耶誕VIA臘腸狗收納包880元、可頌造型餐具組780元、烘焙時刻MINI熊寶寶650元。（圖／記者陳明安攝）

▲搶先劇透星巴克「夾娃娃機」今年也回歸。（圖／記者陳明安攝）

2026星巴克太妃核果那堤11月4日正式回歸開賣！搭配4款限定耶誕杯，11月3日星禮程會員搶先喝買法一覽。全新周邊商品聯名OWALA水壺、杜拜巧克力可頌新品，今年星巴克典藏Dream Plaza台北門市、愿秀門市限定獨家典藏香氛蠟燭、蝴蝶結不鏽鋼TOGO冷水杯，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱，推薦可頌熊娃娃、烘焙小熊盲盒鑰匙圈一次看。每年秋冬季節必喝的，以星巴克經典濃縮咖啡、融合絲滑牛奶，特別加入香甜馥郁的太妃核果風味糖漿，頂層覆蓋香滑鮮奶油並點綴酥脆太妃蜜糖碎片，一聞到香醇風味，就忍不住要來一杯。星巴克也為喜歡清爽的人推出「太妃核果風味冷萃咖啡」選擇。（全容量適用）。（可累計）。提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；門市商品依各門市現貨為準，售完為止；行動預點服務與商品供應依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止。門市將依照現場情況動態接單，參加活動也請留意取餐門市是否提供本服務。2026星巴克耶誕季節，以「經典。無可取代」為主題，特別於，精緻亮眼。最厲害的是，星巴克也攜手現在最流行的美國水壺品牌，話題新品「OWALA 粉彈蓋不鏽鋼水壺」桃粉色開搶。並把杯子蛋糕、咖啡館都變成造型馬克杯設計；還有飄雪色調的雪人祝福系列杯壺、搭配狐狸戲雪好可愛。家中萌寵也有「毛孩圍兜帽組」、「毛孩迷你後背包」可以選購。餐點部分，星巴克全新「杜拜巧克力可頌」以酥脆丹麥搭配濃郁開心果醬與卡達伊夫絲內餡，交織出酥脆與香濃的豐富口感；還有融合栗子風味的「栗子提拉米蘇蛋糕」、酸甜清爽的「莓果可麗露」，以及暖心鹹食「紅酒慢燉牛肉生義大利麵」開吃。星巴克可頌熊自從爆紅以來，成為粉絲最愛收藏的IP吉祥物，今年耶誕還推出烘焙款可愛又療癒的新品，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦：◾️：6款隨機包裝◾️◾️◾️◾️：耶誕綜合深烘焙VIA 10入裝＋耶誕臘腸狗收納包