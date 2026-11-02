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▲全球9成加密貨幣駭案都跟它有關 北韓「駭客大軍」成金正恩提款機（圖／路透社／達志影像）

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）10月底發生史上最大規模的加密貨幣竊案，約63.6億美元（約新台幣2035億元）的資產在20分鐘內被盜走。據彭博（Bloomberg）報導，被指為幕後黑手的北韓駭客組織「Trader Traitor」成員可能只有10多人，但借助人工智慧（AI）工具，作案速度與規模都大幅提升。這筆錢相當於北韓每年經濟產出的近20%，外界擔心將成為金正恩擴軍的「提款機」。幣安初步調查發現，駭客是透過一名工程師的筆記型電腦，提交未經授權的提領申請，短短約20分鐘就把資產轉走。區塊鏈分析公司TRM Labs指出，駭客最晚在案發前36小時就開始布局，並以「高度信心」將此案歸咎於Trader Traitor。Chainalysis執行長也評估，此案很可能是該組織所為。幣安方面則表示，沒有發現錢包私鑰外洩的證據，也尚未正式證實攻擊者身分。至於追回進度，彭博報導指出，事後約有28億美元被凍結，淨流出金額約36億美元。其中有大批比特幣分散在無法凍結的錢包中，追回難度相當高。資安專家指出，不同於鎖定散戶的一般駭客，Trader Traitor採用「獵捕大獵物」（Big Game Hunting）的策略，專挑高價值的加密貨幣企業下手。資安公司Zscaler資深研究員朴成洙（Park Seong-su，音譯）表示，這些駭客會「先釐清目標企業的基礎架構，再透過篡改系統或轉帳流程發動大規模竊案」。他也提到，隨著新AI工具出現，「掌握技術的門檻已大幅降低，行動速度也大幅提升」。Trader Traitor又被稱為Jade Sleet、UNC4899，一般認為是北韓知名駭客集團「拉撒路」（Lazarus Group）的分支。它慣用社交工程手法，例如假扮獵人頭公司，在LinkedIn上接觸目標企業員工，誘騙對方執行藏有木馬的程式。：北韓不滿電影《名嘴出任務》（The Interview）嘲諷金正恩，駭入索尼影業竊取並公開大量內部資料。美國FBI認定是北韓所為。：駭客透過國際匯款系統SWIFT，企圖從孟加拉央行在紐約聯準會的帳戶轉走近10億美元，最後成功盜走約8100萬美元。：全球超過150個國家、數十萬台電腦遭到感染。美、英政府都指控是北韓所為。：熱門區塊鏈遊戲的跨鏈橋被盜約6.2億美元，FBI歸咎於拉撒路集團。同年Harmony跨鏈橋也被盜約1億美元。：Atomic Wallet被盜約1億美元，Alphapo約6000萬美元、CoinsPaid約3700萬美元，FBI都指向Trader Traitor。：約4502顆比特幣（約3.08億美元）被盜。FBI、美國國防部與日本警察廳共同指認是Trader Traitor，DMM Bitcoin事後被迫結束營業。：駭客透過第三方錢包服務的供應鏈攻擊，盜走約15億美元，是當時史上最大的加密貨幣竊案，FBI認定是北韓所為。：約63.6億美元被盜，金額是Bybit案的4倍以上，刷新紀錄。：2017年至2023年，北韓涉及58起網路攻擊，盜走約30億美元。：Chainalysis統計，北韓全年盜走至少20.2億美元，約占全球加密貨幣被盜總額的59%，創歷年新高。：Chainalysis統計，北韓累計盜走約67.5億美元。：粗估2022年以來，北韓盜走的加密貨幣總額已超過130億美元（約新台幣4100億元）。：Chainalysis指出，今年已通報的加密貨幣駭客攻擊損失中，約89%與北韓有關。據脫北者及專家表示，數十年來，北韓一直挑選最優秀的學生，在平壤牡丹峰大學等專門機構接受駭客訓練。北韓雖然維持著數千人規模的駭客大軍，但專家指出，像Trader Traitor這樣的精銳小組只需十多人，就能創造驚人的「業績」。聯合國專家曾在2024年指出，北韓的網路竊案及非法金融活動，可能為其約40%的大規模毀滅性武器計畫提供資金。南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「對金正恩政權而言，加密貨幣駭客攻擊已不再只是彌補外匯短缺的犯罪手段，北韓正將這段時期視為良機，藉此加速發展軍事能力。」彭博經濟亞太地緣經濟資深分析師法拉爾（Adam Farrar）指出，核武和彈道飛彈向來是北韓資金的首要用途，但現在看來，資金似乎已足以支援常規部隊，包括建造新海軍艦艇與投資無人機技術。金正恩上月29日才視察無人機技術展演及火箭砲試射。法拉爾表示，北韓在許多方面的軍事實力可能仍落後南韓數十年，「但這種情況或許不會持續太久」。另有觀察家指出，美國將大量資源投入中東衝突以及遏制中俄，介入韓半島事務的能力已有所減弱。每一起成功的竊案，都可能進一步增強北韓威脅南韓及駐韓2萬8500名美軍的能力。