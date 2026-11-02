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台北市：11/14、11/21 14:00-17:30，蔣萬安、沈伯洋還有2次同台

新北市：11/13 09:40至中午，蘇巧慧、李四川無交叉詰問環節

桃園市：11/17 09:00，黃世杰盼辯論、張善政稱時間不夠

台中市：11/17 19:00，何欣純期待第三方、江啟臣專注政見會

台南市：11/17、11/20 18:30，謝龍介頻邀辯論、陳亭妃意願不高

高雄市：11/14 14:00至17:00，柯志恩、賴瑞隆辯論後再度交鋒

隨著2026年九合一大選腳步逼近，六都首長選戰持續升溫，候選人除了透過電視辯論正面交鋒，接下來各地公辦政見會的登場時間與形式，也成為選民關注焦點。究竟蔣萬安、沈伯洋何時再度同台？謝龍介、陳亭妃還有沒有機會正面交鋒？《NOWNEWS今日新聞》整理六都候選人最新政見會時程及選戰攻防焦點，帶讀者一次掌握接下來的關鍵交鋒時刻。台北市長選戰方面，國民黨尋求連任的蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋，已於10月31日參加由《TVBS》與《三立電視》共同舉辦的電視辯論會。過程中，沈伯洋質疑蔣萬安在重大市政議題上的相關會議出席情況，並以寶林茶室食安案、兒虐事件等議題追問市府處理標準。蔣萬安則反擊，面對重大突發事件會立即召集各局處召開專案會議，不必等到定期委員會開會，並批評沈伯洋對市府運作不夠了解。沈伯洋隨後反問，蔣萬安的回答並未直接回應他的提問，雙方一度陷入「問A答B」的攻防。都市更新也是兩人交鋒的另一個焦點，沈伯洋提出建立建築物耐震風險初篩、主動到府提供都更服務，以及加強資訊揭露等主張，希望協助住戶解決都更整合困難與資訊不對稱問題。蔣萬安則強調，市府已推動「都更8箭」，並表示台北都更最大的難題在於整合、誘因與住戶信任，市府過去4年的都更案量已有明顯成長。雙方也針對樹木保育、市民大道廊道串聯及雙城論壇等議題提出不同看法，呈現出對台北未來發展方向的差異。電視辯論結束後，外界對雙方交鋒仍有不少討論，聯電創辦人曹興誠痛批，這根本是一場「假辯論」，要沈伯洋不必再去參加其他場；前立委沈富雄則直言，自己只看了5分鐘就知道沈伯洋輸了，並為蔣萬安打了84高分，沈伯洋僅69分。不過兩人接下來仍有機會公開同台，台北市選舉委員會安排的市長候選人公辦電視政見發表會，將於11月14日、11月21日下午2時至5時許登場，採兩場次辦理。市選委會也特別說明，10月31日由電視台共同舉辦的辯論會，並非選委會主辦的公辦政見發表會，兩者性質不同。新北市方面，民進黨候選人蘇巧慧與國民黨候選人李四川，將於11月13日參加公辦電視政見發表會，預計上午9時40分進行至中午。這場活動採取「辯論式」流程，除了候選人申論與結論，還安排發問人提問，讓候選人針對問題逐一回答，但並沒有候選人彼此「交叉詰問」的環節。根據新北市選委會規劃，整場分成三個階段：首先由候選人各自進行12分鐘政見發表，接著由4位發問人提問，每題每位候選人有3分鐘作答，最後再由候選人各自進行12分鐘結論。除蘇巧慧、李四川外，無黨籍候選人蘇輝湟也將參加。蘇巧慧先前曾表示，自己已向各電視台簽署辯論意願書，但對手李四川卻「連一張、一家都沒有簽」，讓她感到十分可惜。蘇巧慧指出，新北市有400萬名市民，選民有權了解未來市長的特質、政策理念與城市願景，也應有機會透過辯論比較候選人的主張。李四川則回應指出，他過去從台北縣到新北市的市政經驗，都會成為參選準備的一部分，將把握政見發表會機會，向市民說明自己的願景是什麼，並將如何創造新北市民安居樂業的生活。李四川先前評論台北市長辯論時，也曾肯定蔣萬安對市政的掌握，並批評沈伯洋對地方治理的了解不足。民進黨候選人黃世杰與尋求連任的國民黨籍市長張善政，近期則為是否舉辦「辯論」持續隔空交鋒，目前雙方仍未敲定正式辯論會，而桃園市長公辦政見發表會預定於11月17日上午9時登場，這也將是兩人下一次同台交鋒的場合。黃世杰多次公開邀請張善政參加選舉辯論，認為市長選舉不應只是候選人各自發表政見，而應讓不同參選人針對市民關心的議題進行實質討論。他也主張，辯論可以邀請公民團體及民間代表提問，讓討論聚焦桃園市民最在意的政策，而不是淪為候選人各說各話的「獨角戲」。不過，張善政表示，自己在選舉登記時就已勾選「政見發表會」形式，選舉期間光是向市民報告未來施政規劃，時間就已經不夠，沒有多餘時間再進行辯論。黃世杰則質疑，張善政一方面強調要向市民說明施政願景，另一方面卻以時間不足為由拒絕辯論，讓人感到匪夷所思；他認為，公開辯論正是讓候選人完整說明政策、讓市民比較雙方施政方向的好機會。台中市長公辦電視政見辯論會預定於11月17日晚上7時舉行，據了解，將採「辯論式」流程舉行，候選人申論時間為10分鐘，接著由2位發問人提問，每題每位候選人有5分鐘回答，最後再進行5分鐘結論。不過，除了公辦政見辯論會，民進黨候選人何欣純仍期待能舉辦由第三方媒體主辦的電視辯論會。台中選戰原先傳出有機會舉辦媒體辯論，但因「英語辯論」環節等問題，相關協調遲遲未有進展。何欣純表示，希望透過公開辯論，讓市民更清楚了解她的市政願景及未來帶領台中發展的方向，並認為國民黨候選人江啟臣似乎已迴避、回絕媒體辯論的邀請。江啟臣2日出席「道卡斯綜合服務園區興建工程」活動，在接受媒體聯訪時表示，公辦的政見辯論會很快就會舉行，請大家期待。另一方面，何欣純也透露，民進黨台北市長候選人沈伯洋將第二度前往台中，競選總部已收到相關訊息，目前正規劃活動地點與細節，後續安排仍待公布。台南市長公辦政見發表會共有兩場，分別安排在11月17日、11月20日晚上6時30分。不過，兩場都以候選人單純發表政見為主，並非雙方交互辯論。國民黨候選人謝龍介近期頻頻邀請民進黨候選人陳亭妃公開辯論，希望透過政策交鋒，讓市民檢驗誰更了解台南、誰能提出解決問題的具體方法。謝龍介也曾以戲曲比喻「是生是旦，上台便知」，再次向對手喊話。而陳亭妃接受《少康戰情室》專訪時回應，若六都皆辯論她才會接受，同時也表示自己太了解謝龍介，交手多次下，認為對方並不了解台南，辯論也只是互相「噴口水」，並沒有太大意義。她也說，選舉進入最後階段，每一分每一秒都很重要，寧可把時間留在台南走訪地方、聽取選民意見；若只是比口才，她也不認為自己會輸給謝龍介。對此，謝龍介反批陳亭妃拒絕辯論是在羞辱台南人，並提出多項政策問題要求對方回應，包括廉能治理、長者健保、育兒津貼、青年居住及城鄉資源分配等。他質疑，自己已提出多項具體政見，陳亭妃也應向市民清楚交代政策內容，而不是以跑行程取代政策討論。高雄市長選戰已於10月30日率先舉行六都首場電視辯論會，國民黨候選人柯志恩與民進黨候選人賴瑞隆在台上針對《財劃法》、南北資源分配、政治獻金及政黨派系等議題展開攻防。兩人接下來還將於11月14日下午2時至5時參加公辦政見發表會，再度同台。首場辯論中，賴瑞隆將《財劃法》修法列為主要攻防焦點，批評藍白版本造成「重北輕南」，認為高雄分配資源受到影響，也質疑柯志恩在修法過程中未能替高雄發聲。他以台北與高雄統籌分配稅款差距為例，批評修法後南北財源差距擴大。柯志恩則反駁，高雄近年整體財源增加，主要來自中央統籌分配稅款成長，並強調最終通過的版本並非外界所稱的單一「首都保留3%」版本。除了《財劃法》，雙方也針對派系問題互相攻防，柯志恩質疑賴瑞隆與民進黨「新潮流」之間的關係，認為高雄市政不應由派系把持；賴瑞隆則回應，不應以派系框架限制他，強調自己會以高雄利益為優先；此外，辯論中也觸及政治獻金、205兵工廠開發及市政熟悉度等議題交鋒。