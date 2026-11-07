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▲〈孤單北半球〉歌詞中「E給你照片」是指用Email傳照片的意思。（圖／翻攝自YouTube＠滾石唱片）

林依晨出演過多部偶像劇，包括《我的秘密花園》、《愛情合約》、《惡作劇之吻》等等，還有零負評女神封號，但林依晨不只會演還會唱，《愛情合約》的主題曲〈孤單北半球〉就是她的歌，至今仍是KTV傳唱度很高的歌曲，只是很多00後（2000年出生）不知道歌詞「E給你照片」是什麼意思。事實上，〈孤單北半球〉是2004年發行的歌曲，當時如果要傳照片給朋友，只能用Email寄出，所以「E給你照片」是指傳照片給對方的意思，多年過去這句歌詞也在Threads上受到討論。林依晨曾替主演電視劇《愛情合約》唱過片尾曲〈孤單北半球〉，MV的男主角也是戲中男主角賀軍翔，在YouTube有1800萬次觀看，即便22年過去，這首歌仍在KTV傳唱度很高。只不過仔細看歌詞會發現，有幾句非常有年代感，像是「E給你照片看不到我北半球的孤單」，Threads上不少人討論，知道這句歌詞意思的，應該都有點年紀了，還有人好奇問到底是什麼意思。事實上，當年社群平台還不發達，要傳照片給朋友只能用Email傳送，許多網友直呼這已經是死語了。除了〈孤單北半球〉之外，還有強辯樂團和任容萱的〈小心願〉，有句歌詞是「電話簡訊也不會斷線」，有人笑說當年簡訊是以字元計算，如果一直傳簡訊，電話費很可觀。S.H.E的〈Ring Ring Ring〉其中一句「你的電話決不漏接 ring a ring a ring 愛的和弦鈴，管他網外或是網內，月底再考慮通話費」也讓很多人勾起當年網內互打免費，但打網外會非常貴的年代，非常懷舊。