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藍委葉元之日前原定跨區到台中，陪同民眾黨西屯區市議員候選人劉芩妤掃街，卻遭國民黨台中市黨部強力阻止，行程在出發前3分鐘緊急喊卡，藍白合在地方選戰的合作界線問題再度浮上檯面。台中市長盧秀燕今（2）日以台北市長蔣萬安競總主委身分拜會藍北市議會黨團，對此滅火稱，藍白合「當然」要繼續下去，不會因為小的個案影響。盧秀燕說，她和蔣萬安長期在市政上都是藍白合作，台中是藍白合作示範區，台北市也是，但議員選舉是多名額選舉，唯有團結合作、勝選，才能展現力量，所以第一要務，所有的藍白議員都要當選，「萬安非常關心這個事情」。媒體追問，先前民調中，當時無黨籍黃珊珊的34萬票，有一半轉向支持沈伯洋，稍後去民眾黨北市議會黨團拜會，是否也是爭取支持黃珊珊的選票？盧秀燕則說，任何一張選票都非常珍惜且要爭取，不管什麼顏色、無色都是一樣的。對候選人來講，每一張選票都一樣重要，都要全力以赴爭取，尤其民眾黨的好朋友更是長期以來合作、交好的，所以不管誰的票源都會全力爭取。