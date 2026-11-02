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優於法令的休假制度 提供家庭協助系統

漢翔航空工業是國內數一數二，擁有超過6千名員工的航太老字號，更是員工口中的幸福企業。台中市勞工局日前舉辦幸福職場評選頒獎典禮，漢翔獲頒最高榮譽「五星獎」，已是漢翔第二度榮獲五星，因此勞工局主動提列為優質楷模，進一步頒發「幸福標竿獎」。台中市「幸福職場評選活動」訂定五大面向進行評選，表揚在員工照顧與職場經營上表現優異的事業單位。漢翔以「照顧好員工」為出發點，從勞資溝通、身心健康、福利制度到職涯發展，逐步建立多元支持系統，讓員工能安心工作、持續成長，具體措施包括優於法令的休假制度及完善的家庭協助系統，更有持股信託、急難救助與婚喪、生育、子女升學等多項福利補助。另外，設置員工協助服務中心、職安衛生等專業單位，從健促、健檢、到心理師駐廠、正念減壓等服務資源，全方位照顧員工身心健康，讓同仁感受到實質支持，有人分享，公司除了重視工作效率，也在乎員工的身心平衡；當人生遭遇困難時，各項支持機制能適時伸出援手。公司建立多元的溝通管道，讓每個人的聲音都有機會被聽見，定期勞資會議、不定期員工座談，以及員工票選的勞工董事及各功能委員會，同仁能以不同形式參與公司治理。公司設有部分辦公時間進修制度、公餘進修補助、專業技術證照補助。並透過師徒制、屆退傳承及反向導師等方式，專業經驗得以雙向交流，落實「航太精準傳承」與「全齡智慧共榮」的理念。公司也鼓勵員工發展個人興趣，目前已成立多達53個社團。漢翔長年深耕航太技術，也積極拓展能源科技，本月甫宣告全台最大的「工業級表後儲能微電網」正式投入運轉，成為企業落實ESG的里程碑，更呼應了國家多元綠能與電網強韌的政策理念。企業永續發展仰賴專業人才的長期投入，未來將持續完善職場支持措施，促進員工成長與世代傳承，讓每位同仁安心發揮所長，為台灣航太產業發展貢獻心力。