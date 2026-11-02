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萬華四大古廟聯手！青山王號列車亮相

▲主題列車「青山王號」，行駛於台北捷運板南線，車廂設計融入龍山寺、台北天后宮、清水巖祖師廟及青山宮等四大古廟的建築特色與傳統意象。（圖／翻攝自 艋舺青山宮 靈安尊王臉書）

靈安尊王出龕！揭開青山王祭序幕

▲「青山王號」主題彩繪列車，並集結艋舺龍山寺、台北天后宮、清水巖祖師廟及艋舺青山宮四大古廟，將傳統信仰文化融入車廂設計。（圖／翻攝自 艋舺青山宮 靈安尊王臉書）

▲青山王號彩繪列車車廂內部充滿宮廟元素。（圖／翻攝自 艋舺青山宮 靈安尊王臉書）

青山王號行駛至12月2日！北捷App可查列車動態

▲想搭乘青山王號的民眾，可下載並開啟「台北捷運Go」App，點選「動態資訊」即可查詢列車動態。（圖／台北捷運）

台北市年度宗教盛事「艋舺大拜拜」即將登場！艋舺青山宮靈安尊王誕辰祭典「青山王祭」將於11月28日至30日舉行，今年適逢青山宮創建171年，特別與台北捷運合作推出「青山王號」主題彩繪列車，並集結艋舺龍山寺、台北天后宮、清水巖祖師廟及艋舺青山宮四大古廟，將傳統信仰文化融入車廂設計，彩繪列車也將持續行駛到12月2日，讓民眾搭乘捷運也能獲得神明保庇。2026年青山王祭以「170＋1」為主題，為了紀念青山宮創建171年，青山宮與台北捷運跨界合作，推出專屬主題列車「青山王號」，行駛於台北捷運板南線，車廂設計融入龍山寺、台北天后宮、清水巖祖師廟及青山宮等四大古廟的建築特色與傳統意象，呈現艋舺深厚的歷史文化與信仰底蘊。青山宮希望透過此次合作，讓傳統廟會文化走入民眾日常生活，吸引更多年輕族群及國內外旅客認識艋舺，感受台灣傳統宗教文化的特色。青山王號啟動當天，也適逢青山宮靈安尊王一年一度的「出龕」儀式。依循傳統古禮，廟方在莊嚴的儀式中封閉廟門與窗戶，恭迎平時安座於正殿神龕內的靈安尊王登轎、更換新衣，象徵年度慶典正式展開，也為接下來的暗訪及正日遶境揭開序幕。青山王祭是萬華重要的年度宗教活動，透過四大古廟合作，希望凝聚在地信仰力量，讓更多民眾認識艋舺的歷史與文化。想搭乘青山王號的民眾，可下載並開啟「台北捷運Go」App，點選「動態資訊」，查詢列車位置、車型及車組編號，掌握主題列車行駛動態。青山王號行駛於台北捷運板南線，運行期間自10月30日起至12月2日止。青山王祭則將於11月28日至30日舉行，民眾可把握機會搭乘主題列車，並前往萬華參與年度宗教盛事。