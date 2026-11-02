我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵旅展便當今搶先開賣

▲台灣國際旅展限定鱸蝦松露風味便當。（圖／台鐵公司提供）

長汎假期：搭長榮各線祭出破盤價

▲「北印度五星饗宿7日」旅展價$39,900起，全程入住五星飯店，走訪三大名城，體驗在地瑜珈與傳統服飾。（圖／長汎假期提供）

雄獅：日本線最夯年增兩成

▲寒假推薦日本「親子京阪神5日」，親子共遊六甲山滑雪樂園戲雪，兒童最高再折1萬元。（圖／雄獅旅遊）

旅天下：指定行程買一送一

▲「北印度五星饗宿7日」旅展價$39,900起，全程入住五星飯店，走訪三大名城，體驗在地瑜珈與傳統服飾。（圖／旅天下提供）

可樂旅遊：出國免萬元

▲可樂旅遊將於11月7日12點10分邀請《東森YOYO台》Kiwi姊姊及南瓜哥哥，於旅展現場分享迪士尼探險號玩樂攻略。（圖／可樂旅遊）

台灣虎航：線上線下同步促銷

「ITF台灣國際旅展」即將在11月6日至9日在南港展覽館1館登場，業者祭出超殺優惠。台灣觀光協會今（2）日舉辦展前記者會，會長簡余晏表示，今年早鳥一開賣就寫下銷售佳績，希望今年來客數可以超越去年36萬人，達到40萬人次目標。台鐵攤位為在台北南港展覽館4樓、攤位編號M1904；今年以「搭臺鐵、遊臺灣」為主軸，並結合「臺鐵假期」平台，推廣多元鐵道旅遊產品與行程。現場也將推出旅展聯名限定便當、鐵道模型新品等。臺鐵攜手雄獅旅遊、易遊網、Klook及KKday四大平台在現場展示「臺鐵假期」精選遊程。另外，為旅展推出的「鱸蝦松露風味便當」將在今（2）起在台鐵便當臺北1至5號店及板橋店販售。臺鐵公司也推出多款鐵道商品，其中2027年「鐵道拾光月曆」與「魅力小站桌曆」將在旅展全台首賣；展場以最優惠的限定組合方式販售，組合價450元（約82折），每人限購6組。此外，「食尚好禮」專區也匯集獨家紀念酒、食品禮盒及文創商品，並搭配滿額贈等限定優惠，展現多元的鐵道文化魅力。長榮航空直營旅行社——長汎假期攤位編號J2109；除現場有超值優惠外，也有旅遊講座，還可和吉祥物「汎奇」玩遊戲拿好康。無法親臨現場的民眾，也可在旅展期間至長汎假期全台門市報名，同享旅展優惠。從日本、東南亞、歐洲及長榮航空新航點印度都有旅展限定價，「玩樂九州佐賀福岡輕旅行4日」與「悠遊東京鎌倉富士5日」皆祭出$19,900的破盤優惠；東南亞「泰國狂嗑帝王蟹5日」$16,900起；歐澳行程則有「澳洲黃金海岸7日」$49,900起；「德捷布拉格8日」$58,800起；「北印度五星饗宿7日」只要$39,900起。另外，寒假春節跟團精選行程獻上「兩人同行最高折1.2萬元」；歐洲春夏早鳥行程開賣，指定行程每人最高減1萬。國內旅遊同樣有優惠，「長榮假期」線上訂購機加酒，旅展期間輸入指定折扣碼「26ITF688」，最高可省$2,288，指定航線另有eSIM、貴賓室體驗券等好禮。國內自由行則可鎖定「立榮假期」，旅展現場下單享限量9折優惠，輕鬆安排澎金馬之旅，還有機會抽中接駁、免費租車等好禮。雄獅把國際機場出境大廳搬進展場，攤位編號J1309。 雄獅旅遊觀察，明年受惠7天春節，短線行程銷售明顯成長，熱門目的地前5名依序為：日本北陸、韓國釜山、日本東北、日本北海道與日本大阪，其中日本線訂單年增逾2成。東南亞線旅客重視慢旅與五星連泊，以越南峴港、泰國清邁最受青睞。請2休11的春節請假攻略也助攻長線需求，熱門目的地前5名依序為北歐、瑞士、義大利、奧捷與土耳其。雄獅旅展不同團體行程推出不同優惠包括，寒假親子出遊行程兒童最高折1萬元、親子報名折3千元、11月底前報名折3千、早鳥優惠每人最高折1萬等。自由行部分則有春節星宇包機「關島日航酒店5日」，2/2出發，限量名額每人59,900元起；訂房優惠推出「捷絲旅大阪心齋橋館」贈早餐，跨年、春節不漲價，雙人房2,830元起，「香港歷山酒店」11/6限量搶購只要888元超值優惠價。國旅部分，2027春節國旅訂單相較去年成長3成，其中花東、阿里山與賞櫻最熱門。「金門3日」早鳥現折1千，每人15,388元起；「花東3日」早鳥折2千，每人19,999元起；「鳴日廚房鹽田尋味2日」每人47,900元起。旅天下鎖定年底連假、冬季賞雪追極光及春節出遊檔期，祭出多款熱門路線優惠，包括首爾、濟州與新加坡的機票及自由行指定行程買一送一；北歐極光、冰島與德國行程第二人折5,000元，克斯巴爾幹七國行程第二人折6,000元；美西黃石、黃刀極光與紐西蘭行程前十名報名者折3,000元；旅展現場另有每人折500元至2,000元的優惠，邀請旅客提早規畫年末、新春出遊計畫。瞄準精打細算的小資族，旅天下強勢推出多款【買一送一搶購】商品，短線精選「首爾計劃機票4日／5日／6日」買一送一，免萬元即可雙人成行；指定日期的「新加坡旅遊計劃機票買一送一4日」，售價11,999元起；還有想自行安排的旅客，別錯過「新加坡IBIS自由行3+1日」買一送一19,999元起。可樂旅遊攤位在J1816現場推出出國行程萬元有找、自由行最高折抵3,000元、逾千組熱門旅遊票券買一送一等優惠，滿足不同旅客的出遊需求。7日12點10分邀請《東森YOYO台》Kiwi姊姊及南瓜哥哥分享迪士尼探險號玩樂攻略，邀請民眾到旅展現場探索旅遊靈感、搶先規畫下一趟旅程。針對自由行旅客，可樂旅遊推出國外自由行商品最高每人折價3,000元優惠，訂購迪士尼探險號加碼送限定好禮，還有高鐵旅遊商品全面69折（最高折抵1,000元）、全球訂房全面88折（最高折抵1,000元）、國外票券滿5,000元折500元、機票88折起等優惠。旅展期間可樂旅遊亦與多家銀行合作，提供民眾多元支付選擇，使用玉山銀行信用卡消費滿6,500元即享下單禮，另有指定商品最高現折12,000元優惠；使用「大哥付」分5期（含）以上付款，並搭配指定優惠券，單筆消費滿8,800元再享10%折扣，最高折抵1,000元。台灣虎航攤位在J709；在現場出示憑電子行程確認單即可兌換限量「台灣虎航2027年桌曆」以及「多慶屋13%OFF折扣優惠券」。現場參與「招福虎運籤」、「祭典嗨翻天」等互動，有機會抽中不限航點來回機票等超過9,000份限量好禮。每年旅展備受期待的「虎將見面會」更是一大亮點，11月8日邀請相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩，與台灣虎航的網紅虎將同台，現場將教學《快出來玩》虎爪舞。台灣虎航也推出線上旅展，全航線單程未稅999元起，促銷時程在本週五（6日）上午10:00正式開跑，銷售期間至2026年11月9日晚間23:59止，旅遊期間為2026年11月6日至2027年10月30日。「虎加酒tigertel」也推出眾多好康，包含每日10:00準時開搶的「每日一主題」，提供「JR西日本套票加購價1,999元起」、「韓國快閃每人最高現折1,000元」、「九州第2人直接享88折」，以及「海島四人同行現折1,000元」等機加酒套裝優惠。大阪、沖繩、岡山、首爾、釜山及濟州等熱門航點更推出高CP值精選酒店，搭配台灣虎航機票最低只要6,899元起；另精選《三井花園》、《雅詩閣》等集團知名飯店，套票最低只要10,799元起，讓自由行旅客一站購足最划算的行程。