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「老人福利法改了以後，經濟困難的老人，看病時原本由政府幫忙出的部分醫療費，還能不能繼續補？」立法院日前三讀修正《老人福利法》第22條，增加中央補助一定所得條件以上長者健保費的規定，但同時刪除原條文中，針對無力負擔健保「部分負擔」以及「健保未給付醫療費用」，地方政府應予補助的文字。民眾黨高雄市議員候選人林于凱、醫師蘇偉碩今（2）日召開記者會，提出看法。蘇偉碩表示，他盤點各縣市相關規定後認為，即使《老人福利法》第22條修正，地方政府原本依其他法律制定的醫療補助辦法並不會因此失效。他指出，包括《社會救助法》第20條，本來就授權直轄市自行訂定醫療補助的給付項目、方式與標準，因此不能直接把「老福法第22條文字被刪」解讀成所有地方弱勢醫療補助都沒有法源。現行《社會救助法》確實另設醫療補助制度，適用對象包括低收入戶，以及罹患嚴重傷病且醫療費用非本人或扶養義務人所能負擔者。蘇偉碩指出，以高雄為例，現行《高雄市經濟弱勢市民醫療補助辦法》第一條，就明定是依據《社會救助法》第20條訂定，補助內容包括嚴重疾病、傷害所生的健保自行負擔及部分非健保給付醫療費用。換句話說，高雄這套補助本身並不是單純建立在《老人福利法》第22條之上。林于凱指出，他們比對六都制度後發現，針對「領有中低收入老人生活津貼」及「身心障礙生活補助」者的醫療補助，高雄現行制度反而存在缺口。他表示，其他五都仍有不同法規或制度提供部分負擔、非健保給付等醫療補助，但高雄2016年修正《高雄市經濟弱勢市民醫療補助辦法》後，醫療費用補助資格目前僅列「低收入戶」及「中低收入戶」。林于凱質疑，既然地方政府有權自行訂定醫療補助辦法，為何部分弱勢長者的醫療補助資格，早在10年前就被排除？要求市府說明。林于凱表示，根據高雄市現行法規，第4條規定，醫療費用補助申請資格為列冊低收入戶或中低收入戶；領有「中低收入老人生活津貼」或「身心障礙者生活補助」者，條文則列入的是特定情況下的「看護費用補助」，並非一般醫療費用補助，林于凱因此質疑，高雄真正該檢討的問題，不只是這次中央修法會不會影響老人醫療補助，而是高雄自己的制度早已存在多年落差，他引用市府資料表示，115年上半年高雄補助經濟弱勢市民重傷病醫療費約517萬元，認為相較整體市政預算占比很低，卻可能影響經濟弱勢者就醫權益。林于凱並承諾，若當選市議員，將推動修改現行制度，讓領有中低收入老人生活津貼、身障生活補助等弱勢族群，也能有更完整的醫療補助資格。