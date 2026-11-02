我是廣告 請繼續往下閱讀

力挺第一線幼教人員，台中市長候選人、立委何欣純今(2)日接受幼教團體陳情時端出三大托育政見。承諾當選後推動0至6歲每月1,500元營養津貼、久任獎金納入準公幼教保員，並爭取私幼園長職務加給，宣示打造留得住人才的幼托環境。台中市幼兒教育暨福利協會今在市議員黃守達陪同下，由創會理事長王超敏、理事長陳威江及前理事長賴淑娟等人前往競選總部陳情，反映基層教保人才留任不易與待遇落差等問題。何欣純指出，台北市自2017年、桃園與高雄自2022年起，均已發放準公共托嬰中心久任獎勵，台中市政府卻遲至今年10月27日才宣布明年8月試辦，且對象僅限準公托，未納入準公幼教保人員。她直言「留才不能只做半套」，0到6歲照顧體系應完整規劃，不能因托嬰中心歸社會局、幼兒園歸教育局就各自為政；當選後將全面擴大久任獎金適用範圍，完整銜接托育與幼教政策。何欣純表示，針對私幼園長待遇，過去曾爭取教育部調增導師加給與教保費各1,000元，但協會反映教保員升任園長承擔行政重責後，原有津貼反遭取消，形成升遷阻礙。她主張「多承擔責任就該有合理待遇」，未來將持續向中央爭取增設私幼園長職務加給，鼓勵專業人才留任管理職。何欣純強調，健全幼托環境的關鍵在於人才穩定，上任後將立即盤點人力現況，與第一線工會討論久任獎金認定標準與發放門檻；若明年度既有預算不足，將於議會第一會期提出追加預算落實政策，中央地方攜手把人才留在台中，讓家長安心打拚。