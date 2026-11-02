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民進黨立法院黨團總召蔡其昌昨晚現身黨籍台北市長候選人沈伯洋造勢場合，痛斥台北市長蔣萬安施政不利，質疑「政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」引發爭議。他深夜緊急發文解釋，質疑的是蔣施政，不是台北市民。身兼蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕今（2）日批評，這是蠻嚴重的侮辱，因為這項政策叫好叫座的市民很多，「他們都不是弱智，他們是智者，他們自有判斷力」蔡其昌昨晚現身沈伯洋在大安區的車掃活動，致詞時表示，台北市民水準非常高，台北市民不能接受整天鮮奶、輝達、大巨蛋，鮮奶不是不好啦，小朋友喝鮮奶健康有什麼不好，可是當一個首都的市長，如果政見、政績只有鮮奶，「你覺得台北市民是弱智嗎？你覺得台北市民對自己城市的期待只是孩子每一週給他一瓶兩瓶的鮮奶嗎？」盧秀燕今以台北市長蔣萬安競總主委身分北上拜會藍北市議會黨團，對此表示，給孩子們有更好的營養，政府有更多的服務供給這是好事。不只是台北市，台中市也是，而且這個事情普遍受到各界的好評，從蔣萬安跟她自己，還有很多議員接觸到孩子們、老師、家長的反應都很好。盧秀燕說，因為支持鮮奶的政策就被打為弱智，她覺得是蠻嚴重的侮辱。那因為對這項政策叫好叫座的市民很多，他們都不是弱智，他們是智者，他們自有判斷力。