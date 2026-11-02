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中華電信雙11優惠：最高送14500點、抽6萬點Hami Point

▲遠傳電信雙11網路門市新申辦或攜碼指定4G、5G月租599元以上方案，符合資格就有機會抽中價值74,900元的iPhone Duo 256GB。（圖／遠傳電信提供）

遠傳雙11優惠：限時送1111遠傳幣、抽iPhone Duo

台灣大哥大雙11優惠：手機最高折12000元、抽iPhone 18 Pro

▲台灣大哥大雙11祭出五大優惠，指定5G方案搭配舊機換新最高折12,000元，Dyson、Insta360等熱門3C最低0元起，還能抽iPhone 18 Pro等好禮。（圖／台灣大哥大提供）

雙11購物節開打，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大紛紛祭出5G申辦、攜碼、續約及購機優惠，中華電信最高送14,500點Hami Point，還能抽6萬點回饋；遠傳指定5G方案限時加贈1,111遠傳幣，抽價值74,900元的iPhone Duo；台灣大哥大購機最高折12,000元，再抽iPhone 18 Pro、PS5 Pro等大獎，想趁雙11換手機、升級5G的民眾可以先比較。中華電信即日起至11月12日推出網路門市雙11快閃活動，新申辦或攜碼指定「精采5G」方案，最高可獲14,500點Hami Point，包含月租1,399元、綁約36個月指定贈點方案的14,000點，以及額外加碼500點；新申辦指定5G方案還能獲得88GB上網流量券，既有4G、5G用戶續約升級指定方案，最高加送1,000點。另有「月租費回饋抽獎」，活動期間申辦行動、HiNet光世代或MOD指定方案並完成登錄，有機會抽中合約期間月租費等值Hami Point，最高60,000點，共抽出6名幸運兒。另外，指定方案還能抽價值8萬元的紐西蘭雙人旅遊大獎。HiNet光世代新申辦最高送2,600點、Hami Video影劇館與電視運動館合購每月149元。出國漫遊方面，韓國10GB優惠價588元、日本10GB優惠價688元，泰國及越南日租方案每日99元起。遠傳推出「雙11幣倍有感回饋」，11月底前透過網路門市新申辦或攜碼指定5G月租599元以上方案，最高可獲13,500遠傳幣；11月11日前申辦符合資格的5G方案，限時再加贈1,111遠傳幣。除了點數，指定5G月租方案再加送每月8GB上網流量，以及一次性111GB流量包，最長可於24個月內使用。11月底前申辦指定方案，還能參加月租11倍遠傳幣抽獎，共11名得主；新申辦或攜碼指定4G、5G月租599元以上方案，綁約24個月以上，可抽市價74,900元的iPhone Duo 256GB。新申辦或攜碼指定4G月租599元不限速吃到飽商品方案，AirPods 5、飛利浦空氣清淨機專案價只要1,111元。遠傳老客戶續約指定商品方案最高折2,000元，既有用戶申辦第二門號搭配指定5G月租599元方案，另可獲5,000元全聯禮券。台灣大哥大今年雙11推出五大優惠，11月30日前，申辦指定5G月租999元以上方案，搭配指定機款最高可享9,000元購機折扣，舊機換新機再折最高3,000元，合計最高現省12,000元。想趁雙11添購家電的民眾，台灣大「自由選」方案也有優惠，包括Dyson HP11 Purifier Hot+Cool三合一涼暖智能空氣清淨機，搭配月租1,399元指定專案0元帶走；Insta360 Luna Ultra雙鏡頭雲台相機，搭配月租1,599元指定專案最低0元入手。11月11日當天在myfone網路門市累積購物滿1,111元，完成登記即可抽1,111元電子禮券；指定5G續約專案搭配mo幣、電子禮券及限量登記加碼，最高累計回饋5,000元。11月1日至12日申辦指定專案，可登記抽iPhone 18 Pro 256GB；11月全月另有MacBook Neo搭配AirPods Max 2，以及PS5 Pro搭配ASUS ROG聲霸的旗艦雙獎。