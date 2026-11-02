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🐭鼠：上上

▲屬鼠在事業上成果將獲得上司與客戶雙重肯定。（圖／取自Pixabay）

🐮牛：下下

🐯虎：上上

🐰兔：下下

🐉龍：上上

🐍蛇：小吉

▲屬蛇11月運勢有望翻身，建議本月需與合作方坦誠溝通，盡可能化解潛在誤會。（圖／取自Unsplash）

🐎馬：下下

🐑羊：中平

🐵猴：小吉

🐔雞：中平

🐶狗：中平

🐷豬：上上

▲屬豬11月運勢需積極爭取表現機會，建議可穿金色與黃色系增強財運。（示意圖／NOWnews資料照）

隨著11月到來，十二生肖將迎來明顯的運勢轉折與洗牌，根據命理粉專「興趣使然的解籤師」表示，，過去遇到的困難有望一一解決。籤詩：太公家業八十成，月出光輝四海明；命內自然逢大吉，茅屋中間百事亨。批：根基深厚，水到渠成。本月務必要完成長期耕耘的項目，成果將獲得上司與客戶雙重肯定。籤詩：陽世作事未和同，雲遮月色正朦朧；心中意欲前途去，只恐命內運未通。批：雲遮月隱，暗潮洶湧。本月避免簽約或合夥，重要決策需請教第三方意見，切勿獨斷。籤詩：看君來問心中事，積善之家慶有餘；運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門閭。批：善緣成熟，福報臨門。本月適合主動關懷長輩，溫暖的問候可化為實質助力。籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。批：花殘葉落，暫緩腳步。本月避免開啟新計畫，專注完成手邊事務，養精蓄銳為上。籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。批：喜從天降，良機在握。本月可主動聯繫舊識，可能迎來意外合作契機。籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。批：貴人臨門，信任為橋。本月需與合作方坦誠溝通，盡可能化解潛在誤會。籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。批：龍困淺灘，收斂鋒芒。本月避免與人爭執，重要文件務必備份存證。籤詩：雲開月出見分明，不須進退問前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成。批：撥雲見月，順其自然。本月需靜心檢討本年度KPI，確定無法達成的目標不必強求。籤詩：危險高山行過盡，莫嫌此路有重重；若見蘭桂漸漸發，長蛇反轉變成龍。批：苦盡甘來，漸入佳境。本月適合嘗試新方法處理舊問題，突破有望。籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。批：江寬魚沉，靜待良機。本月適合整理過往經驗，為下階段蓄積能量。籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。批：腳踏實地，回歸本心。本月可放慢腳步避免過勞，腳踏實地安穩的過完這個月。籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。批：天時已至，花開堪折。本月需積極爭取表現機會，穿金色與黃色系增強財運。