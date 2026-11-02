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▲流感衛教大使李多慧現身分享，自己的工作場合常會遇到人潮密集，此時防疫也顯得相當重要。（圖／記者張乃文攝）

▲醫師提醒，流感症狀出現後3至4天內是傳播力最強的時候。（圖／記者張乃文攝）

許多人認為，感冒只是小病，不用看醫生會自己好。但專家提到，流感與一般感冒不同，症狀常來得突然且較嚴重。而流感傳染性強，家庭更可能是流感二次傳染的高風險場所，最高可達到38%；且傳染通常會發生在接觸後的第2到4天。根據疾管署統計資料顯示，去年10月1日至今年9月底全台已累積1889例流感重症，18歲以下孩童更累計破百例，疫情仍不能輕忽。台灣兒童感染症醫學會今（2）日舉行記者會，邀請流感衛教大使、啦啦隊員李多慧出席。而李多慧也現身分享，自己長期在球場應援、拍攝與活動工作中，經常處在人潮密集、團隊合作緊密的環境，因此更能感受到呼吸道症狀不能輕忽。李多慧提到，身邊不少工作夥伴同時是爸媽，白天工作、回家照顧孩子很不容易，孩子一旦生病，全家作息都可能被打亂。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵提到，流感與一般感冒不同，症狀常來得突然且較嚴重，可能出現發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、全身無力等症狀。部分患者更可能併發肺炎、腦炎、心肌炎、繼發性感染或神經系統疾病。邱政洵指出，特別要注意腦炎、心肌炎在兒童發生的機率較高，甚至比成人更高一些，嚴重時可能會危及生命。但流感併發重症的高風險群有哪些？邱政洵說，兒童本身就是其中一類，若有潛在疾病，如慢性肺病、代謝疾病或氣喘、免疫功能低下、肥胖等，感染流感後重症的機率就會較高。在重症的危險徵兆中，邱政洵提醒，呼吸急促或呼吸困難、嘴唇發紫或發藍、意識改變、不容易喚醒、活動力明顯下降，或高燒持續72小時等，就要盡快就醫。除了孩子本人的重症風險，校園與家庭傳播鏈也不容忽視。邱政洵表示，流感主要透過飛沫傳播，校園場所較多人在一起，病毒就可能會傳染給其他同學，若把病毒帶回家中，就可能導致擴散。研究也指出，家庭是流感二次傳染的高風險場所，家庭接觸者二次感染風險最高可達38%。顯見兒童流感防護應從個人延伸到家庭與校園；通常會發生在接觸後的第2到4天。流感最麻煩的是在症狀出現前一天就有傳染力。邱政洵提到，症狀開始出現後3至4天內則是傳播力最強的時候，後續傳播力會開始慢慢下降，一週之後才會開始有下降情況。流感治療包括症狀緩解與病毒控制，而退燒、止咳等藥物主要是改善不舒服的症狀，並非針對流感病毒本身；台灣兒童感染症醫學會榮譽理事長李秉穎說，抗流感病毒藥物則是透過抑制病毒複製或病毒釋放，協助掌握病程。李秉穎說，流感治療有時間性，症狀出現後越早評估，越能掌握治療時機，家長不要只讓孩子吃退燒藥在家觀察，若懷疑是流感，應及早就醫，由醫師依年齡、體重、症狀、病程與風險評估適合的治療方式。