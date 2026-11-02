《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）又有新品可以搶了！7-ELEVEN 將於11月4日上午11時起，針對 uniopen PRIMA 訂閱會員推出限定預購活動，一口氣開賣3款「BEYBLADE X 隨機強化組」，包括 BX-35 玄冥戰甲、BX-50 天堂日輪，以及 CX-06 極狐九尾，售價295元至350元不等。不過，這次採取限量領券預購，每位會員每款只能領取1張預購券，且必須在10小時內到門市結帳，否則票券就會失效，想收藏的玩家可得留意時間。
7-ELEVEN《戰鬥陀螺X》11/4開賣！3款隨機強化組價格一次看
這次 7-ELEVEN 推出3款商品，皆為《戰鬥陀螺X》系列的隨機強化組，玩家購買時無法直接指定款式，而是透過隨機包裝取得不同配置的陀螺，其中更有備受收藏玩家關注的稀有款。
首先是售價295元的「BX-35 隨機強化組Vol.04」，主打稀有款「玄冥戰甲4-60D」，屬於防禦型陀螺，外圈配置8枚向下傾斜的防禦刃，能夠應對對手由下往上的攻擊，搭配增加摩擦力的 D 軸心，強化抗推擠能力，降低被對手撞出場外的機率。
第二款則是售價350元的「BX-50 天堂日輪隨機強化組」，稀有款為「天堂日輪0-80DS」，同樣主打防禦性能，特色是採用12枚圓形刃片，藉由圓弧造型分散來自不同方向的衝擊，並透過 DS 軸心提升迴轉穩定性，適合喜歡防守戰術的玩家。
最後是售價350元的「CX-06 極狐九尾隨機強化組」，主打稀有款「極狐九尾J9-70GR」，採用9枚攻擊刃設計，搭配GR齒輪推進軸心，強調高速衝刺與連續攻擊能力。與前兩款偏向防禦的陀螺不同，極狐九尾更著重主動進攻，提供玩家不同的戰鬥選擇。
戰鬥陀螺不是到超商就能買！PRIMA會員限定、領券10小時內結帳
值得注意的是，這次 7-ELEVEN 並非開放所有消費者直接到門市購買，而是採取 uniopen PRIMA 訂閱會員限定預購制，活動將於11月4日上午11時開放領券，每位會員每款商品限領1張預購券，數量有限、售完為止。
成功領取預購券後，消費者必須在10小時內前往任一 7-ELEVEN 實體門市完成結帳，才算預購成功。若超過期限未付款，預購券將自動失效，而且無法再次領取，等於即使成功搶到資格，也不代表已經買到商品。
至於商品取貨時間，則訂於11月6日中午12時起，消費者可返回原結帳門市領取。由於3款商品皆採隨機販售，購買後不保證能抽中主打稀有款，建議玩家預購前先確認商品內容與購買規範。
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這次 7-ELEVEN 推出3款商品，皆為《戰鬥陀螺X》系列的隨機強化組，玩家購買時無法直接指定款式，而是透過隨機包裝取得不同配置的陀螺，其中更有備受收藏玩家關注的稀有款。
首先是售價295元的「BX-35 隨機強化組Vol.04」，主打稀有款「玄冥戰甲4-60D」，屬於防禦型陀螺，外圈配置8枚向下傾斜的防禦刃，能夠應對對手由下往上的攻擊，搭配增加摩擦力的 D 軸心，強化抗推擠能力，降低被對手撞出場外的機率。
值得注意的是，這次 7-ELEVEN 並非開放所有消費者直接到門市購買，而是採取 uniopen PRIMA 訂閱會員限定預購制，活動將於11月4日上午11時開放領券，每位會員每款商品限領1張預購券，數量有限、售完為止。
成功領取預購券後，消費者必須在10小時內前往任一 7-ELEVEN 實體門市完成結帳，才算預購成功。若超過期限未付款，預購券將自動失效，而且無法再次領取，等於即使成功搶到資格，也不代表已經買到商品。
至於商品取貨時間，則訂於11月6日中午12時起，消費者可返回原結帳門市領取。由於3款商品皆採隨機販售，購買後不保證能抽中主打稀有款，建議玩家預購前先確認商品內容與購買規範。